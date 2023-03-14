Украина обвинила двоих российских солдат в изнасиловании 4-летней девочки и её матери под дулом пистолета

Прокуратура Украины обвинила 12 военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады в сексуализированном насилии в отношении жителей города Бровары, Киевской области, пишет Reuters со ссылкой на документы офиса генерального прокурора Украины.Преступления, по данным ведомства, произошли в марте 2022 года, когда российские оккупанты вторглись на территорию Киевской области. Так, двоих военнослужащих обвиняют в изнасиловании четырехлетней девочки, а также изнасиловании её матери под дулом пистолета.Сообщается, что 13 марта пьяные российские военные «ворвались во двор дома, где проживала молодая семья», говорится в материалах прокуратуры.Отца девочки сильно избили, заставили встать на колени, после чего изнасиловали мать девочки. Один из солдат сказал четырехлетней девочке, что «сделает ее женщиной» перед тем как подвергнуть насилию, следует из документов, имеющихся в распоряжении агентства.