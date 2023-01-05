«Мы ее просто побьем, а эту изнасилуем» - раскрыты детали преступлений российских солдат в Украине

Офис генпрокурора Украины систематизировал случаи изнасилований женщин в населенных пунктах, захваченных Россией после 24 февраля. Как правило, эти преступления начинали совершаться на второй-третий день после захвата поселения российской армией и в некоторых случаях — по приказу или с ведома командира, пишет The New York Times.

Детали

Как стало понятно при анализе, у российских солдат есть четкая модель поведения: «Прибывают сухопутные войска, и на второй-третий день начинаются изнасилования», — рассказала изданию прокурор по ведению дел сексуального насилия Офиса генпрокурора Ирина Диденко.

Российские командиры, как следует из рассказов жертв изнасилований, знали о том, что делают их солдаты и даже поощряли насилие. В некоторых случаях они отдавали, как утверждает Диденко, приказы насиловать или же делали указания, которые потворствовали этому — например, советовали расслабиться.

В одном из случаев, который описывает Диденко, командир сказал солдатам, которые заходили в жилой дом: «Хорошо, идите». Было слышно, как солдат говорил: «Мы ее [одну из женщин] просто побьем», а «эту мы изнасилуем».

Уэйн Джордаш, британский юрист, консультирующий украинскую прокуратуру, отмечает, что признаки молчаливого согласия со стороны командиров есть в 30 рассмотренных им делах.

Всего официально установлено 154 факта изнасилований. Впрочем, Диденко считает, что на самом деле таких случаев гораздо больше. Она рассказала о селе в Киевской области, где, по словам психологов, каждая девятая женщина подвергалась насилию со стороны российских солдат. Однако далеко не все женщины готовы говорить об этом открыто, пишет The New York Times.

Жертвы изнасилований, как отмечает Диденко, в принципе неохотно говорят о произошедшем, а на фоне войны ситуация усугубляется, поскольку их могут обвинить в сотрудничестве с российской армией. Издание рассказывает историю 42-летней Виктории из Киевской области, которую вместе с соседкой в начале марта военные забрали из дома и изнасиловали. Еще одну соседку застрелили. Виктория сообщила, что практически не выходит на улицу, поскольку соседи ее осуждают и постоянно сплетничают, а ее соседка Наталья после изнасилования уехала из страны и получила убежище на Западе.

Еще более четкая схема организованного сексуального насилия практикуется российскими военными в следственных изоляторах, пишет газета. 26-летняя уроженка Херсонской области Ольга рассказала изданию, как провела 14 дней под стражей и все это время ей угрожали изнасилованием. Примерно на восьмой или девятый день ее привязали к столу, при этом она была без одежды до пояса. В течение пятнадцати минут, как рассказывает женщина, следователь кричал на ее матом, а затем впустил в комнату еще семерых мужчин. Ее также пытали током.

В Херсоне следователи нашли как минимум четыре изолятора, где систематически пытали людей во время российской оккупации. Один из них – 35-летний активист Андрей в августе провел в подобном изоляторе пять суток. По словам мужчины, российские военные в том числе привязывали провода к его гениталиям и пускали ток. Его также били дубинками. По словам Андрея, после побоев на его спине остались синяки в форме буквы Z.

Контекст

В октябре комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине опубликовала первый доклад о военных преступлениях в феврале и марте. В нем говорится в том числе об изнасилованиях. По данным ООН, жертвами становились даже несовершеннолетние и пожилые: самой младшей жертве было четыре года (девочку принудили заняться оральным сексом с военным), самой старшей — восемьдесят три года.

Российские официальные лица неоднократно отвергали обвинения в нарушении прав человека и международного гуманитарного права. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова назвала доклад ООН свидетельством преступной деятельности «коллективного Запада». Про другой доклад ООН (в нем фиксировались внесудебные казни) Захарова сказала, что это сборник «слухов и сплетен».