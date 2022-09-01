Доклад HRW о фильтрационных лагерях и незаконном вывозе украинцев в Россию: главное

С начала войны Россия насильственно перемещает граждан Украины на оккупированные территории или в Россию. Human Rights Watch отмечает в опубликованном 1 сентября докладе, что такие действия являются серьезным нарушением законов войны, равносильным военным преступлениям. Главное из доклада правозащитников:

Больше всего было насильно перевезено граждан Украины, проживавших в Мариуполе и Харьковской области.

Российские лица с помощью давления вынуждали украинцев поехать на оккупированные территории или в Россию, говоря, что другого выбора у них нет.

Жители Мариуполя, у которых был собственный транспорт или средства для организации перевозки, могли выехать на территорию, контролируемую Украиной, самостоятельно. Остальным пришлось полагаться на организованные российской стороной автобусы для эвакуации и затем проходить процедуру фильтрации. Во время бегства из Мариуполя многие украинцы были вынуждены проезжать через районы ожесточенных боев, обстрелов, улицы, заваленные трупами, а затем - множество блокпостов российской армии, где их множество раз досматривали и допрашивали.

Тех, кого отправляли в Россию или на оккупированные территории, заставляли проходить процесс фильтрации и несколько допросов. По своему масштабу и систематическому характеру, процесс фильтрации носит карательный и оскорбительный характер, отмечает HRW. Российские власти во время фильтрации собирали у украинцев личные и биометрические данные, копировали все данные с телефона, просматривали личные переписки и аккаунты в соцсетях.

Тех, кто не прошел процесс фильтрации - из-за возможных подозрений в связях с украинской армией - отправляли на территорию ДНР. О многих этих людях с тех пор нет никакой информации.

Жителей некоторых украинских поселений на востоке Харьковской области, граничащих с Россией, также насильно вывезли в Россию. Речь идет о селах Липцы, Русская Лозовая и Тернова. 70-летний мужчина из Русской Лозовой рассказал, что ему говорили российские военные, пытаясь убедить покинуть свой дом: "Ты жил при нас, поэтому, если украинская армия придет, они тебя накажут", — сказал он.

Многие из тех, кто приехал в Россию, оказались оторванными от семей, так как людей отправляли в разные части России.

Уже в России от некоторых украинцев, с которыми связались сотрудники Human Rights Watch, требовали, чтобы они подписали документы о том, что они были свидетелями военных преступлений украинских сил.