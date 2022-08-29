В Смоленской области вернувшийся с войны контрактник Михаил Горелов напал на беженок из Украины

На пункт временного размещения беженцев из Украины в социально-оздоровительном центре «Голоевка» в Смоленской области напали пьяные вооруженные мужчины, среди которых был вернувшийся с войны контрактник, пишет издание « Вёрстка » со ссылкой на жителей поселка и самих участников нападения.

Вечером 5 августа в местной закусочной поселка Первомайский встретились несколько мужчин — 25-летний Михаил Горелов, приехавший в отпуск с войны, его одноклассники Никита Гордеев и Роман Ковалев, а также 40-летний житель поселка Григорий Умалатов, который пожаловался, что беженцы в пункте размещения плохо относятся к персоналу: «хохлы в еду плюют» и «поваров бьют», пересказывали слова Умалатова местные жители.

Ночью мужчины приехали в центр, постучались в дверь к одной из беженок, а потом угрожали оружием женщине и ее детям, а также требовали вывести к ним мужчин «из Киева и Чернигова». Позже семья уехала из пансионата обратно в Украину.

Против нападавших возбудили дело о хулиганстве, однако, по словам местных жителей, все они находятся на свободе, а Горелова «командир вызывает на войну» — в ближайшее время он вновь поедет в Украину. При этом сам Горелов возвращаться на фронт якобы не стремится и «не сильно расстроился перспективе получить уголовное наказание», пишет издание со ссылкой на опрошенных жителей поселка.

В ответ на вопросы журналистов «Вёрстки» в соцсетях Горелов назвал предыдущие публикации СМИ об этом инциденте «дикой ложью», а говорить, где и как он воевал, отказался.

«Война есть война. Я не горжусь тем, что убивал людей», — сказал Горелов.

При этом, как пишет «Вёрстка», жители поселка считают Горелова героем — они видели по ТВ, как его награждали медалью.