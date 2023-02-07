2 российских солдата пытались форсировать небольшой ручей но утонули. Видео с дрона украинской аэроразведки

Украинские воины продолжают защищать родную землю от российского нашествия и уничтожать оккупантов на всех направлениях фронта. В сети распространили еще одно видео о том, как бойцы ВСУ ликвидировали двух захватчиков, пытавшихся пересечь небольшой ручей.

Кадры опубликовали в Telegram-канале в понедельник, 6 февраля. "Спа-процедуры" врагу устроили украинские аэроразведчики.

На видео военные России пытались пересечь ручей, но одного ранило осколками от сброшенного снаряда, и он потерял способность двигаться. Оккупант пытался выбраться, но задохнулся и утонул.

"Краткий рассказ о том, как оккупанты "Днепр форсировали", но до другого берега так и не догребли", – говорится в подписи к видео.

"Двое бойцов, возможно, пытаясь скрыться от украинского БПЛА, прыгнули в заполненную водой канаву, но из-за ледяной воды и тяжелого снаряжения не смогли выбраться, и утонули... Смерть в воде - страшная смерть." - пишет российский телеграм канал.