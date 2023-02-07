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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Февраль » 7 » 16:08:17

2 российских солдата пытались форсировать небольшой ручей но утонули. Видео с дрона украинской аэроразведки

Вчера, 16:08:21 390 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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2 российских солдата пытались форсировать небольшой ручей но утонули. Видео с дрона украинской аэроразведки

Украинские воины продолжают защищать родную землю от российского нашествия и уничтожать оккупантов на всех направлениях фронта. В сети распространили еще одно видео о том, как бойцы ВСУ ликвидировали двух захватчиков, пытавшихся пересечь небольшой ручей.

Кадры опубликовали в Telegram-канале в понедельник, 6 февраля. "Спа-процедуры" врагу устроили украинские аэроразведчики.

На видео военные России пытались пересечь ручей, но одного ранило осколками от сброшенного снаряда, и он потерял способность двигаться. Оккупант пытался выбраться, но задохнулся и утонул.

Оккупанты пытались ''форсировать Днепр'', но есть нюанс. Видео
Оккупанты пытались ''форсировать Днепр'', но есть нюанс. Видео

"Краткий рассказ о том, как оккупанты "Днепр форсировали", но до другого берега так и не догребли", – говорится в подписи к видео.

Оккупанты пытались ''форсировать Днепр'', но есть нюанс. Видео
Оккупанты пытались ''форсировать Днепр'', но есть нюанс. Видео

"Двое бойцов, возможно, пытаясь скрыться от украинского БПЛА, прыгнули в заполненную водой канаву, но из-за ледяной воды и тяжелого снаряжения не смогли выбраться, и утонули... Смерть в воде - страшная смерть." - пишет российский телеграм канал.


"Российские оккупанты сначала зачем-то залезли в ручей, а потом один из них куда-то испарился, а другой некоторое время побарахтался и утонул в канаве глубиной полметра. Какой-то кровавый абсурд. Уверен на 99%, что этот утонувший оккупант сам с Камчатки или Сахалина. Ведь что может быть глупее, чем среди степей утонуть в канаве за Путина? Правильно - только проехать 8 тысяч километров и среди степей утонуть в канаве за Путина." - пишет журналист Денис Казанский.


Тэги: оккупанты, утонул, война в Украине
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