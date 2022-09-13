В Мелитополе оккупанты глушат связь, похищают гражданские машины и перебрасывают военную технику назад в Крым

"Сегодня в центре города мелитопольцы наблюдали колонну военной техники, в том числе зенитно-ракетных комплексов С-300. Двигалась она в сторону Крыма. Вероятно, рашисты решили, что ПВО сейчас нужнее на оккупированном полустрове", - пишут местные телеграм-каналы.

В Мелитополе (Запорожская область) российские оккупанты сегодня отключили мобильную связь, чтобы хоть как-то скрыть переброску военной техники в Крым."Сегодня в Мелитополе и других оккупированных городах Запорожской области было отключение сотовой связи и интернета. В настоящее время связь восстановлена частично. А вот интернета стационарного нет, мобильный то появляется, то исчезает, сообщают горожане" - пишет местное издание РИА Мелитополь.Во время отключения связи и интернета через город в сторону Крыма было переброшено огромное количеств тяжёлой военной техники. Более того, в городе по разным данным в промежутке между 14:14 и 15.00 произошло от 3 до 8 взрывов. Их хорошо слышали в районе Амстора, Песчаной.Где конкретно была «бавовна» уточняется. Кроме того, местные жители стали очевидцами того, как оккупанты тянули на Крым разбитую технику. По городу ходят упорные слухи о том, что через неделю ВСУ зайдет в Мелитополь и в связи с этим коллаборанты в панике отступают.В тоже время, мэр города Мелитополь Иван Федеоров сообщил в своем Telegram что российские оккупанты скрылись из временно захваченного города и двинулись колоннами в сторону временно оккупированного Крыма."Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре. Это было ожидаемо – стремительное украинское наступление не оставляет им никаких шансов, – пишет мэр. - Чтобы вывезти краденое из Запорожской области, военные "второй армии мира" уже взламывают гаражи и похищают гражданские машины".Ранее сообщалось, что днем 13 сентября в районе базы россиян во временно оккупированном Мелитополе раздались три взрыва.Напомним, российские военные оккупировали Мелитополь 26 февраля.