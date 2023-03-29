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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Март » 29 » 14:24:02
 

Предатели бегут из Мелитополя и Крыма: семья гауляйтера Балицкого эвакуировалась аж в Дубай

Сегодня, 14:32:02 216 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Предатели бегут из Мелитополя и Крыма: семья гауляйтера Балицкого эвакуировалась аж в Дубай

Семья коллаборанта Балицкого решила не рисковать и уехала с оккупированных территории Украины, причем не в Россию.

Пророссийские гауляйтеры оккупированных территорий Юга Украины вывозят свои семьи и бизнес подальше. Так, стало известно, что семья так называемого "губернатора" Запорожской области Евгения Балицкого сбежала из оккупированного Крыма в Объединенные Арабские Эмираты, передает ТГ-канал "Украина 365" со ссылкой на страницы Анны Балицкой в социальных сетях. 

"Семья мелитопольского гауляйтера Евгения Балицкого свернула бизнес в оккупированном Крыму и скрылась в ОАЭ", - так прокомментировали бегство родственников известного коллаборанта. 

семья гауляйтера Балицкого эвакуировалась аж в Дубай
Украинские журналисты и блогеры обращают внимание на тот факт, что, невзирая на пропагандистские лозунги о том, якобы "Россия здесь навсегда", предатели, перешедшие на сторону РФ, принялись в срочном порядке вывозить свои семьи и бизнес за тысячи километров. 

Выяснилось, что сын Балицкого свернул свой бизнес в Крыму, а его жена и дети переехали на ПМЖ в Дубай. Ожидаем дальнейших "жестов доброй воли" со стороны представителей оккупационных властей. 



Напомним, в среду, 29 марта, в оккупированном Мелитополе местные услышали сразу несколько взрывов в разных уголках города. Также "бавовна" пришла в гости к оккупантам в пгт Веселое. 

Как ранее сообщалось, российские оккупанты готовы "освобождать" Запорожье: гауляйтер Балицкий озвучил "дату" возможного наступления. В эфире росСМИ Балицкий признался, что российская армия готовится к наступлению на Запорожье уже этой весной. При этом гауляйтер озвучил главные тезисы пропагандистов о том, что это не война с Украиной, а против "коллективного Запада".
Тэги: крым, Мелитополь, Дубай, оккупанты
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