Путин все еще мечтает завоевать Украину. Российская армия атакует сразу на нескольких направлениях

С приходом зимы российская армия в Украине заметно активизировалась: она медленно, но упорно продвигается сразу на нескольких участках фронта. О ситуации на линии боестолкновения — в обзоре Би-би-си.

«Враг имеет успехи южнее Бахмута, возле Клещиевки, западнее Работино, в южной части Марьинки и южнее, севернее Новомихайловки, и захватил Авдеевскую промзону», — сообщает украинский OSINT-портал DeepState.

«Ситуация по всей линии столкновения просто скверная», — говорится в его аналитической записке.

Сообщения осведомленных источников с обеих сторон о положении на фронтах в целом не противоречат друг другу. Украинские не скрывают, что ВСУ вынуждены отступать под натиском превосходящих сил противника, российские — признают, что продвижение дается ценой огромных потерь.

«Вон деревня была. Вот наша техника стоит, братская могила, сколько здесь погибло наших парней, — говорит на видео российский участник боев под Авдеевкой. — Вот что война делает. Все это наша техника. Вон впереди еще одна братская могила», — указывает он на разбитые российские танки и БМП.

Российские атаки идут преимущественно людскими волнами по всей линии фронта — отчасти сказывается нехватка бронетехники, где-то погодные условия, а возможно и осознание российским командованием бесперспективности сосредоточения в одном месте крупных механизированных соединений. Именно так действовали в Бахмуте части ЧВК «Вагнер» — как и сейчас, активизация российских войск тоже пришлась на холодное время года.

Но тогда удар российских войск был нацелен на один участок. Теперь же они действуют по тому же шаблону на многих направлениях.

Авдеевка

Вот уже третий месяц российские войска ведут ожесточенный штурм Авдеевки — небольшого, ныне почти разрушенного города к северу от Донецка.

Изначальный замысел состоял в окружении города мощными флаговыми ударами с юга и севера, в бой были брошены крупные механизированные соединения и большое количество артиллерии. На первом этапе российским частям удалось вытеснить украинцев с ряда позиций и взять под огневой контроль трассу, по которой ведется снабжение Авдеевского укрепрайона.

В какой-то момент казалось, что ситуация для частей ВСУ, обороняющих город, стала совсем угрожающей.

Однако вскоре российское продвижение замедлилось, попытки продолжить наступление все чаще оказывались безрезультатными, а местами украинские войска успешно контратаковали и отбили утраченные позиции.

Нынешнюю ситуацию под Авдеевкой участники боев с обеих сторон все чаще сравнивают с «бахмутской мясорубкой».

«Россия потеряла 13 тысяч человек за два месяца своего наступления под Авдеевкой, а также свыше 220 единиц техники. Это шесть маневренных батальонов. Путин все еще хочет завоевать Украину, но его наступление не принесло стратегических приобретений», — заявил CNN пресс-секретарь Совета по национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

Российский натиск продолжается, но теперь он ведется преимущественно небольшими группами пехоты. На острие атак действуют сформированные из бывших заключенных группы «Шторм-Z» — некое подобие известных по Второй мировой войне штрафных рот.

В последнее время в сообщениях из-под Авдеевки часто фигурирует захваченная российскими частями промзона на восточной окраине. Она находится на возвышенности, и с нее российские войска пытаются прорваться к остаткам городской застройки. Однако Россия не смогла быстро развить успех в промзоне, и ситуация там для ВСУ выглядит даже более стабильной, чем на других направлениях.

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Авдеевка, как и многие другие украинские города, оказавшиеся в зоне боев, лежит в руинах

Марьинка

Положение ВСУ, обороняющих населенные пункты к западу от Донецка, становится все более тяжёлым. Небольшой городок Марьинка, остававшийся под контролем Украины с 2014 года и в паре с Авдеевкой служивший мощным укрепрайоном, ныне почти полностью захвачен.

Украинские войска удерживают лишь западную окраину Марьинки, а тем временем строят новые оборонительные рубежи в нескольких километрах к западу от города.

«Ситуация в Марьинке критическая. И хотя осинтеры не могут разглашать конкретные детали, потеря Марьинки — это дело времени, — пишет в соцсети Х украинский офицер запаса под ником Tatarigami_UA. — Это создаст для России операционные возможности продвигаться на Курахово и Угледар. Если россияне смогут заставить отойти защитников Угледара, они смогут восстановить ключевую железнодорожную линию, значительно уменьшая время на транспортировку и добавляя мобильности их подразделениям».

Бахмут

В результате контратак российских войск на флангах Бахмута им удалось частично отбить позиции, утраченные во время летне-осеннего наступления ВСУ. Если к югу от города продвижение россиян оказалось невелико, то к северу и северо-западу они уже находятся на подступах к Часову Яру — главному украинскому укрепрайону, преграждающему им пути к Константиновке и Краматорску.

«На северном фланге Бахмута идут ожесточенные бои возле Богдановки и у трассы Часов Яр — Хромово. Командование 3 штурмовой бригады „Азов“ из-за больших потерь в живой силе было вынуждено отправить соединение в тыл для доукомплектования, — сообщает российский телеграм-канал „Рыбарь“. — К западу от Бахмута российские войска вытеснили противника из лесополосы, прилегающей к Восьмому ставку. В Клещиевке после взятия высоты 215.7 подразделения ВС РФ расширили зону контроля на 200 метров».

Российское командование пытается прорваться к Часову Яру с севера в обход Богдановки и с юга в обход Клещиевки, вводя в бой свежие силы. На данном этапе вряд ли эти наступательные действия несут серьезную угрозу положению украинских войск, занимающих более высокие позиции к западу от Бахмута. Но очевидно, что о собственных планах по окружению российской группировки в Бахмуте им придется пока забыть.

Небольшим утешением для ВСУ на этом направлении стала успешная атака на российские позиции на окраине Горловки и взятие террикона у шахты имени Гагарина, который с 2014 года находился под контролем российских сил.

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Год назад украинская армия держала оборону к востоку от Бахмута, а теперь — к западу

Купянск и Лиман

Российские войска продолжают попытки наступления на Синьковку — небольшое село на северо-востоке Харьковской области, где находится важный рубеж обороны Купянска. Потеря Купянска и проходящей через него железнодорожной магистрали осенью 2022 года стала основной причиной поспешного отступления российской группировки из Изюма.

Непрерывные штурмы продолжаются и на Лиманском направлении, в Серебрянском лесничестве.

И под Купянском, и под Лиманом бои идут с переменным успехом, позиции переходят из рук в руки.

Военные эксперты расценивают оба этих направления как второстепенные, однако не исключают, что в случае серьезного успеха под Бахмутом российское командование может объединить усилия своих группировок и предпринять более масштабное по замыслу наступление.

Токмак

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Обстановка на Мелитопольском направлении по сравнению с летом стала более спокойной, но снаряд, ракета или ударный дрон могут и там прилететь в любой момент

На южном участке фронта, где летом ВСУ планировали провести грандиозную наступательную операцию, боевые действия приняли позиционный характер. Однако обострения время от времени происходят и там.

На прошлой неделе российские мотострелки и десантники попытались отбить позиции в районе сел Работино и Вербовое. За двое суток непрерывных атак им удалось продвинуться на 800 метров в направлении Работино, а вот под Вербовым результат оказался нулевым.

Левый берег Днепра

Ожесточенные бои продолжаются в районе села Крынки на левом берегу Днепра, где осенью образовался украинский плацдарм. Закрепившиеся там украинские морпехи пытаются расширить зону контроля, а российская группировка войск «Днепр» — непрерывными штурмами уничтожить передовые подразделения ВСУ.

Ни то, ни другое не получается, но при этом относительно небольшой по численности украинский десант оттягивает на себя многократно превосходящие его по численности российские части.

«[Командующий российскими ВДВ] генерал Теплинский не соврал. Он продолжает бросать в непрерывные атаки в районе с. Крынки своих непосредственных подчиненных — части и подразделении 104-й дшд, лишь бы ликвидировать украинский плацдарм», — пишет украинский военный обозреватель Константин Машовец.

Для российской армии ситуация там осложняется высоким противоположным берегом Днепра, где украинская артиллерия занимает доминирующие позиции. Но приостановки боев там пока тоже не предвидится.

Краткий итог

С приходом зимы затишья на фронтах в Украине, как и год назад, не произошло. Более того, российская армия все больше пытается завладеть инициативой и непрестанно атакует на различных направлениях, зачастую платя за это огромную цену.

Украинская армия переходит к стратегической обороне и, возможно, испытанной весной и летом 2022 года тактике перемалывания наступающих российских частей ценой небольших территориальных потерь.

При такой интенсивности боев (независимо от их промежуточных итогов) ключевой проблемой командования обеих армий может стать восполнение потерь в живой силе.

В последующих военных операциях, а их явно ожидается еще немало, преимущество будет иметь та сторона, которой удастся не только сохранить наиболее боеспособный костяк своих вооруженных сил, но и организовать непрерывное пополнение и боевую подготовку личного состава. Это трудно сделать как Украине, так и России.

Дело даже не в методах призыва граждан на военную службу, которые используют Москва и Киев — они по сути схожи, — а в том, что чем дольше идет война, чем меньше у нее перспектив и чем больше гробов и искалеченных солдат оттуда возвращается, тем труднее властям побуждать людей идти на фронт. Чья мотивация окажется сильнее — наверное, сейчас это главный вопрос.

Илья Абишев, Би-би-си