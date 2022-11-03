Российская армия теряет до 40 бронемашин в сутки - Британская разведка

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В своей традиционной утренней сводке министерство обороны Великобритании уделяет внимание российским потерям боевой техники, которые командование не в силах оперативно восполнять.

Российские солдаты в Украине раздражены тем, что их заставляют воевать на старых боевых машинах пехоты, которые они называют алюминиевыми банками.

В середине октября в условиях украинского наступления потери российской бронетехники увеличились до 40 с лишним единиц в день, что примерно соответствует батальону.

В последние недели Россия, судя по всему, приобрела не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из белорусских запасов.