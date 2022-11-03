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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Ноябрь » 3 » 10:59:40

Российская армия теряет до 40 бронемашин в сутки - Британская разведка

Сегодня, 10:59:40 76 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Российская армия теряет до 40 бронемашин в сутки - Британская разведка

В своей традиционной утренней сводке министерство обороны Великобритании уделяет внимание российским потерям боевой техники, которые командование не в силах оперативно восполнять.
 
Российские солдаты в Украине раздражены тем, что их заставляют воевать на старых боевых машинах пехоты, которые они называют алюминиевыми банками.
 
В середине октября в условиях украинского наступления потери российской бронетехники увеличились до 40 с лишним единиц в день, что примерно соответствует батальону.
 
В последние недели Россия, судя по всему, приобрела не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из белорусских запасов.
 
Бронетанковые части и артиллерия занимают центральное место в российской стратегии ведения войны. В данный момент российские части в Украине испытывают трудности из-за нехватки артиллерийских снарядов и исправной бронетехники.

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Тэги: БТР, российская армия, БМП, война в Украине
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