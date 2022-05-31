У российских военных похитили БМП. Что там было внутри? РАСПАКОВКА

Военный корреспондент Юрий Бутусов показал, что находится внутри угнанной у российских военных БМП в Луганской области. Недавно пехоте 58-й бригады ВСУ удалось похитить боевую машину, которая находилась в 100 метрах от российских позиций в районе Северского Донца. Видеобзор содержимого российского БМП сейчас опубликован на YouTube-канале журналиста.
Это уже 11 машина, которую украинским военнослужащим удалось вывезти из района Белогоровки. В общей сложности были захвачены 18 или 19 машин, остальную технику удалось оттянуть, но пока еще ее не перетянули в ближайший населенный пункт.
Внутри боевой машины были радиоустановки — комплекс радиосвязи Р-168 "Акведук" и ПСНР (переносная станция наземной разведки), которыми пользовалась бригада из г. Алейск Алтайского края.
Прицел ночного видения.
По словам Бутусова, в десантном отсеке российских БМП всегда есть сюрпризы. На этот раз там были обнаружены: рации, фотоаппарат, видеокамера, звуковая колонка и строительный инструмент шлифмашинка, эти предметы, судя по всему, были украдены у мирных жителей Украины.
Всем этим пользовалась Алейская мотострелковая бригада 41659ВЧ.
Алейск — город в Алтайском крае с населением 28 тыс. человек.
В БМП была найдена рабочая тетрадь командира 8 мотострелковой роты 3 мотострелкового батальона гвардии капитана Дмитрия Евгеньевича Фурдуя.
Ко всему прочему, была обнаружена и гражданская одежда.