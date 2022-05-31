У российских военных похитили БМП. Что там было внутри? РАСПАКОВКА

Военный корреспондент Юрий Бутусов показал, что находится внутри угнанной у российских военных БМП в Луганской области. Недавно пехоте 58-й бригады ВСУ удалось похитить боевую машину, которая находилась в 100 метрах от российских позиций в районе Северского Донца. Видеобзор содержимого российского БМП сейчас опубликован на YouTube-канале журналиста.

Это уже 11 машина, которую украинским военнослужащим удалось вывезти из района Белогоровки. В общей сложности были захвачены 18 или 19 машин, остальную технику удалось оттянуть, но пока еще ее не перетянули в ближайший населенный пункт.

Внутри боевой машины были радиоустановки — комплекс радиосвязи Р-168 "Акведук" и ПСНР (переносная станция наземной разведки), которыми пользовалась бригада из г. Алейск Алтайского края.



Обнаруженное в БМП ВС РФ.



По словам Бутусова, в десантном отсеке российских БМП всегда есть сюрпризы. На этот раз там были обнаружены: рации, фотоаппарат, видеокамера, звуковая колонка и строительный инструмент шлифмашинка, эти предметы, судя по всему, были украдены у мирных жителей Украины.



Что нашли внутри российского БМП?

Прицелы ночного видения для автомата,

Прицел 1ПН93-3 ПКМ "Малыш",

Тактический перископ,

Каски,

Зарядные устройства,

Радиоустановки, в частности, комплекс радиосвязи Р-168 "Акведук"

ПСНР- переносная станция наземной разведки.

Прицел ночного видения.ПСНР

Всем этим пользовалась Алейская мотострелковая бригада 41659ВЧ.

Алейск — город в Алтайском крае с населением 28 тыс. человек.



Рабочая тетрадь капитана - Дмитрий Фурдуй.

В БМП была найдена рабочая тетрадь командира 8 мотострелковой роты 3 мотострелкового батальона гвардии капитана Дмитрия Евгеньевича Фурдуя.

Ко всему прочему, была обнаружена и гражданская одежда.