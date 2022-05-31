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Главная » Новости » Общество » 2022 » Май » 31 » 22:07:57

У российских военных похитили БМП. Что там было внутри? РАСПАКОВКА

Вчера, 22:07:57 183 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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У российских военных похитили БМП. Что там было внутри? РАСПАКОВКА

Военный корреспондент Юрий Бутусов показал, что находится внутри угнанной у российских военных БМП в Луганской области. Недавно пехоте 58-й бригады ВСУ удалось похитить боевую машину, которая находилась в 100 метрах от российских позиций в районе Северского Донца. Видеобзор содержимого российского БМП сейчас опубликован на YouTube-канале журналиста.

Это уже 11 машина, которую украинским военнослужащим удалось вывезти из района Белогоровки. В общей сложности были захвачены 18 или 19 машин, остальную технику удалось оттянуть, но пока еще ее не перетянули в ближайший населенный пункт. 

Внутри боевой машины были радиоустановки — комплекс радиосвязи Р-168 "Акведук" и ПСНР (переносная станция наземной разведки), которыми пользовалась бригада из г. Алейск Алтайского края.
 

Обнаруженное в БМП ВС РФ.Обнаруженное в БМП ВС РФ.


По словам Бутусова, в десантном отсеке российских БМП всегда есть сюрпризы. На этот раз там были обнаружены: рации, фотоаппарат, видеокамера, звуковая колонка и строительный инструмент шлифмашинка, эти предметы, судя по всему, были украдены у мирных жителей Украины.
 

Прицел ночного видения.Прицел ночного видения.

Что нашли внутри российского БМП?

  • Прицелы ночного видения для автомата,
  • Прицел 1ПН93-3 ПКМ "Малыш",
  • Тактический перископ,
  • Каски,
  • Зарядные устройства,
  • Радиоустановки, в частности, комплекс радиосвязи Р-168 "Акведук"
  • ПСНР- переносная станция наземной разведки.

ПСНР
ПСНР

Всем этим пользовалась Алейская мотострелковая бригада 41659ВЧ.
Алейск — город в Алтайском крае с населением 28 тыс. человек.
 

Рабочая тетрадь.
Рабочая тетрадь капитана - Дмитрий Фурдуй.

В БМП была найдена рабочая тетрадь командира 8 мотострелковой роты 3 мотострелкового батальона гвардии капитана Дмитрия Евгеньевича Фурдуя.

Ко всему прочему, была обнаружена и гражданская одежда.

Тэги: БМП, Луганск, война в Украине
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