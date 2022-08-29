Референдумы Россия готовит только в «ДНР» и «ЛНР», рабочая дата - 14 сентября 2022

Почему спешат

Основная обсуждаемая дата для проведения референдумов в самопровозглашённых ДНР и ЛНР — 14 сентября, рассказали «Вёрстке» несколько источников в федеральной власти. Они отрицают наличие в её выборе символики (к примеру, связанной с аннексией Крыма в 2014 году). Напротив, по их словам, Кремль хотел бы «провернуть это дело поскорее», так как ход «операции» и в успехах на фронте, и в идеологическом плане «застопорился».

Люди начинают «больше обращать внимание на растущие цены, чем на наши [РФ] успехи», объясняет один из собеседников «Вёрстки», почему референдум не стоит откладывать.

Хотя высокопоставленные чиновники называют одну и ту же дату планируемого голосования (14 сентября), они допускают, что референдумы в последний момент могут быть перенесены и на более поздний срок. В первую очередь на это может повлиять ситуация на фронте: чтобы люди на территориях приняли участие в голосовании, им должна быть как минимум обеспечена безопасность.

Изначально российские власти ставили задачу добиться полной оккупации Донецкой и Луганской областей перед референдумами. Однако всё пошло не по плану, признают наши собеседники.

По их словам, 14 сентября — «нейтральная дата». Это середина месяца и середина недели. За три дня до этого плебисцита должен закончиться растянутый в этом году на три дня Единый день голосования (с 9 по 11 сентября). Он всё ещё требует от властей определённых административных усилий, хотя конкуренция, как сообщает движение «Голос» (признано в РФ «иноагентом»), сведена к минимуму. В организации этого процесса участвует тот же внутриполитический блок Кремля во главе с Сергеем Кириенко, который курирует референдумы на оккупированных территориях.

Установки по голосованию

В ответ на вопрос о том, как повлияет на явку и результаты голосования такой выбор даты (будний день), чиновники отмахиваются — «лишь бы там над головами не стреляли».

По словам одного из источников «Вёрстки», желаемые результаты референдумов пока обозначены федеральным центром очень расплывчато. В идеале они хотели бы получить результат «80 на 80», то есть 80 % голосов за «присоединение» при такой же явке. Наш собеседник допустил, что и эти цели могут меняться, а результаты — «исправляться» при помощи подтасовок, если этого захочет «первое лицо». Сверхзадача референдумов — продемонстрировать абсолютную уверенность населения территорий в том, что они хотят присоединиться к России.

Готовы ли к голосованию

​​​​​​О готовности провести голосование заявил глава «ДНР» Денис Пушилин. О том, что референдум в Донецкой области пройдёт, говорил 25 августа на заседании рабочей группы по подготовке изменений в народную программу партии секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Такие заявления были сделаны на фоне публикации «Ведомостей» о том, что референдумы не планируется проводить в ходе Единого дня голосования. Сомнения властей в том, готовы ли области к проведению референдумов, в первую очередь связаны с тем, что у жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР ежедневно возникают сложности с обеспечением базовых потребностей — с едой, электричеством, безопасностью. Однако это не означает, что подготовка к референдумам там не идёт. «Если всё получится и референдумы таки будут запланированы на 14‑е число, мы хотели бы быть уверены, что всё пройдёт гладко», — отметил один из собеседников «Вёрстки». Поэтому на этих территориях уже сейчас готовятся агитационные материалы, набираются избирательные комиссии и работают политтехнологи. По словам другого собеседника, знакомого с ходом подготовки к плебисцитам, перед федеральными и региональными властями стоит задача «держать [необходимые для голосования структуры] в полной боевой готовности», чтобы при необходимости голосование можно было начать мгновенно. При этом готовность к референдуму в «ЛНР» он оценивает значительно выше, чем в «ДНР» — «примерно 60 % по сравнению с 40 %». Ранее представители пророссийских администраций в самопровозглашённых ЛДНР уже подписали документы о подготовке к голосованию, а в населённых пунктах Херсонской и Запорожской областей — развесили соответствующие билборды. В итоге «всё зависит от войны», рассуждает собеседник «Вёрстки»: если о захвате Луганской области российские власти заявляли ещё в июле, то в Донецкой такие результаты пока не достигнуты. Часть её территории, включая города Бахмут, Краматорск и Славянск, остаётся под контролем Киева. Зачем нужны референдумы ​​​​​​Говоря о настроениях в федеральном центре по поводу референдумов, собеседники «Вёрстки» используют слово «нетерпение». Москва планировала получить под контроль военным путём территории ещё несколько месяцев назад, однако план мгновенной войны превратился в войну на истощение. Однако власти не хотят переносить на неопределённый срок референдумы, которые могли бы «символически обозначить» начало президентской кампании Владимира Путина (выборы должны пройти в начале 2024 года, но кампания обычно начинается более чем за год). Поэтому голосование планируется провести «в обозримые сроки», даже если в референдумах примут участие лишь некоторые части захваченных территорий. Впрочем, этот вариант источники называют крайне нежелательным. Так же негативно собеседники «Вёрстки» отозвались и о возможном переносе референдумов на зиму, о котором писала «Медуза». Важная часть военных планов Москвы связана с поддержанием боевого духа как самих военнослужащих, так и населения страны в целом, страдающего из-за ограничений и резкого роста цен. Для этого нужны военные успехи, а значительных побед, которые могли бы сплотить население России, за последние месяцы не наблюдалось. Внутренние опросы Кремля показывают если не падение поддержки «специальной военной операции» (её по-прежнему в разных формах поддерживают около 50–60 % россиян), то стагнацию её роста, утверждают источники «Вёрстки». По мнению властей, референдумы в самопровозглашённых ЛДНР помогли бы добиться «крымского эффекта» — резкого скачка поддержки действующей власти населением России в преддверии путинской предвыборной кампании. Фото на обложке: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Мария Ильина, Верстка Наши собеседники подчёркивают, что проведение референдумов на других оккупированных («освобождённых», как предпочитают говорить в Москве) территориях — в Херсонской и Запорожской областях — пока не ожидается. Они могут состояться позже, как, вероятно, в Харьковской и Николаевской областях.​​​​​​О готовности провести голосование заявил глава «ДНР» Денис Пушилин. О том, что референдум в Донецкой области пройдёт, говорил 25 августа на заседании рабочей группы по подготовке изменений в народную программу партии секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Такие заявления были сделаны на фоне публикации «Ведомостей» о том, что референдумы не планируется проводить в ходе Единого дня голосования.В итоге «всё зависит от войны», рассуждает собеседник «Вёрстки»: если о захвате Луганской области российские власти заявляли ещё в июле, то в Донецкой такие результаты пока не достигнуты. Часть её территории, включая города Бахмут, Краматорск и Славянск, остаётся под контролем Киева.​​​​​​Говоря о настроениях в федеральном центре по поводу референдумов, собеседники «Вёрстки» используют слово «нетерпение». Москва планировала получить под контроль военным путём территории ещё несколько месяцев назад, однако план мгновенной войны превратился в войну на истощение.

Российские власти выбрали предварительную дату референдумов о вхождении в РФ двух областей Украины, но окончательное решение зависит от ситуации на фронте