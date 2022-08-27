Трения внутри оккупационных администраций и партизанские нападения могут помешать провести

Маловероятно, что российские оккупационные власти успешно проведут фиктивные референдумы о присоединении захваченных украинских территорий к России в начале сентября - несмотря на их заявления о том, что подготовка идет полным ходом. Об этом вслед пишут эксперты американского Института изучения войны (ISW). Ранее российские СМИ, ссылаясь на близкие к Кремлю источники, также сообщали, что "референдумы" могут не состояться 11 сентября.

Накануне представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина заявил, что оккупационные власти завершают подготовку к своим референдумам. По его данным, дата проведения еще не определена.

"Например, 11 сентября, когда у них единый день голосования в Российской Федерации. Это могут быть и другие варианты. Но военная разведка Украины сейчас четко отслеживает все процессы, которые там происходят. На сегодня мы можем с уверенностью сказать, что созданы соответствующие избирательные штабы, оперативные штабы, составлены списки избирателей, созданы избирательные комиссии. То есть все процессы, которые касаются подготовки к "референдуму", почти завершены", - рассказал Скибицкий.

Пророссийские власти в Запорожской области объявили, что уже провели проверку избирательных участков, проанализировали списки избирателей и отобрали людей для работы в избирательных комиссиях.

Однако маловероятно, что оккупационные власти смогут провести референдумы 11 сентября из-за продолжающихся трений внутри оккупационных администраций и продолжающихся партизанских нападений, полагают эксперты ISW.

Советник главы захваченной Херсонской области Сергей Хлань заявил в пятницу, что оккупационная администрация с трудом находит людей, отвечающих за подготовку к референдуму - вероятно, из-за отсутствия желающих среди местных жителей и низкого уровня доверия населения, пишут эксперты в ежедневной сводке ISW. Хлан предположил, что президент России Владимир Путин мог дать указание не отправлять управленцев из России для проведения "референдумов", чтобы процесс выглядел как инициатива широких масс с местной поддержкой.