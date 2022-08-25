FT - о перспективах прекращения огня:

На фоне огромных потерь с российской стороны и подорванной экономики сложившаяся тупиковая ситуация начинает вызывать вопросы в верхних эшелонах российского руководства.

"Президент Путин говорит, что все идет по плану. Я очень на это надеюсь", - приводит FT комментарий посла России в ООН в Женеве Геннадия Гатилова.

Другой источник издания в Кремле сказал, что единственный реальный сейчас сценарий окончания боевых действий – это прекращение огня, а не победа. "Путин не успокоится, пока не получит весь Донецк. План менялся сотни раз. У России нет опыта войны против армии такого размера как украинская. Это будет продолжаться еще долго", - считает источник Financial Times.

Путин также надеется, что, столкнувшись с неблагоприятными для себя последствиями антироссийских санкций, Запад дрогнет первым и прекратит снабжать Украину.

Однако в окружении Путина в это не очень верят. По словам одного из самых известных российских бизнесменов, давшего комментарий FT, российская элита ждет от Путина действий по окончанию войны.

Но с другой стороны на Путина наседает ультранационалистическое крыло, требующее воевать до полной победы.

Недавнее убийство Дарьи Дугиной , исповедовавшей радикальные взгляды, лишь обострило настроения в этом лагере. Они перестали скрывать и стыдиться того, что Кремль много лет последовательно отрицал.

При таких идеологических раскладах в России простые украинцы больше не хотят никаких переговоров. Все собеседники FT сказали, что исходом этой войны для них может быть только полный разгром российских сил и возврат всех украинских территорий, включая Крым и Донбасс.

Между тем, ситуацию на фронте авторы публикации описывают как патовую. Главный их источник информации о происходящем – украинский военный с позывным Тайсон, его настоящее имя не называется. Основная задача Тайсона – управление дронами-разведчиками в тылу российской армии для корректировки артиллерийского огня.

По словам Тайсона, в настоящий момент фронт протяженностью в 2400 километров практически замер. "Целыми днями они копают и копают", - говорит Тайсон, описывая, как стороны укрепляют свои позиции в преддверии зимы.

При этом он не без уважения говорит, что россияне быстро учатся воевать, и с начала конфликта российская армия сильно преобразилась.

Поставки западного вооружения Украине делают свое дело, пишет газета. Да, ВСУ пока не побеждают, но сильно ослабляют позиции России. Но для перехода в контрнаступление оружия надо значительно больше, говорят в Киеве.

Эксперты FT сходятся во мнении, что обе потрепанные затяжным конфликтом армии воспользуются зимой для передышки, и слишком активных боевых действий в зимнее время не будет.

Издание Financial Times опубликовало развернутый аналитический материал под названием "Шесть месяцев войны в Украине: "враг научился быстро", в которой авторы описывают, как противоборствующие стороны на фронте готовятся к долгой зиме, а значит конца конфликту пока не видно.