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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Август » 25 » 15:01:09

FT - о перспективах прекращения огня: "Путин не успокоится, пока не получит весь Донецк"

Вчера, 15:01:09 676 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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FT - о перспективах прекращения огня:

Издание Financial Times опубликовало развернутый аналитический материал под названием "Шесть месяцев войны в Украине: "враг научился быстро", в которой авторы описывают, как противоборствующие стороны на фронте готовятся к долгой зиме, а значит конца конфликту пока не видно.
 
На фоне огромных потерь с российской стороны и подорванной экономики сложившаяся тупиковая ситуация начинает вызывать вопросы в верхних эшелонах российского руководства.
 
"Президент Путин говорит, что все идет по плану. Я очень на это надеюсь", - приводит FT комментарий посла России в ООН в Женеве Геннадия Гатилова.
 
Другой источник издания в Кремле сказал, что единственный реальный сейчас сценарий окончания боевых действий – это прекращение огня, а не победа. "Путин не успокоится, пока не получит весь Донецк. План менялся сотни раз. У России нет опыта войны против армии такого размера как украинская. Это будет продолжаться еще долго", - считает источник Financial Times.
 
Путин также надеется, что, столкнувшись с неблагоприятными для себя последствиями антироссийских санкций, Запад дрогнет первым и прекратит снабжать Украину.
 
Однако в окружении Путина в это не очень верят. По словам одного из самых известных российских бизнесменов, давшего комментарий FT, российская элита ждет от Путина действий по окончанию войны.
 
Но с другой стороны на Путина наседает ультранационалистическое крыло, требующее воевать до полной победы.
 
Недавнее убийство Дарьи Дугиной, исповедовавшей радикальные взгляды, лишь обострило настроения в этом лагере. Они перестали скрывать и стыдиться того, что Кремль много лет последовательно отрицал.
 
При таких идеологических раскладах в России простые украинцы больше не хотят никаких переговоров. Все собеседники FT сказали, что исходом этой войны для них может быть только полный разгром российских сил и возврат всех украинских территорий, включая Крым и Донбасс.
 
Между тем, ситуацию на фронте авторы публикации описывают как патовую. Главный их источник информации о происходящем – украинский военный с позывным Тайсон, его настоящее имя не называется. Основная задача Тайсона – управление дронами-разведчиками в тылу российской армии для корректировки артиллерийского огня.
 
По словам Тайсона, в настоящий момент фронт протяженностью в 2400 километров практически замер. "Целыми днями они копают и копают", - говорит Тайсон, описывая, как стороны укрепляют свои позиции в преддверии зимы.
 
При этом он не без уважения говорит, что россияне быстро учатся воевать, и с начала конфликта российская армия сильно преобразилась.
 
Поставки западного вооружения Украине делают свое дело, пишет газета. Да, ВСУ пока не побеждают, но сильно ослабляют позиции России. Но для перехода в контрнаступление оружия надо значительно больше, говорят в Киеве.
 
Эксперты FT сходятся во мнении, что обе потрепанные затяжным конфликтом армии воспользуются зимой для передышки, и слишком активных боевых действий в зимнее время не будет.
Тэги: Донецк, война в Украине, Путин
Комментариев: 1
European_Man
1 Viacheslav (European_Man)   • 01:07:44, Сегодня [Материал]

Повна маячня. Ця стаття написана для того, щоб ми з вами погодилися на неминучі поступки, щоб вони "перестали бомбити". Це нісенітниця! Чому? А ви запитайте себе, навіщо тоді вони наступають по всьому довжилезному фронту і, найголовніше, лізли чи лізуть в Київську, Сумську, Харківську тощо області? А? Перестаньте вірити цим прихвостням - їхня задача, щоб ми, народ, почали благати свою ж армію погодитися на втрату територій! Як тільки це буде досягнуто, вони полізуть далі. Можете навіть не сумніватися. Те що вони там окопуються, нічого не означає, бо без постачання, вони просто подохнуть з голоду. А ЗСУ це, повірте, забезпечить, бо вже це робить. Вірте в ЗСУ, навіть не допускайте такі ганебні думки. Українці стільки витерпіли не для того, щоб зараз нити.
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