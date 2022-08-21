Авто «идеолога русского мира» Александра Дугина взорвали в Москве. Его дочь Дарья погибла при взрыве

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По информации журналистов, Дарья Дугина находилась в джипе в момент взрыва и, по предварительной информации, погибла. ЧП произошло в районе поселка Большие Вяземы. Очевидцы говорят, что Land Cruiser Prado сдетонировал во время движения.

Обломки автомобиля разбросало по всей дороге. Первоначально следователи предположили, что в машине взорвался газовый баллон. В настоящее время приоритетной стала версия о срабатывании самодельного взрывного устройства.

"Александр Дугин должен был ехать на этой машине, но сел в другую", — сообщают российские пропагандоны



То есть, целью подрыва мог быть сам путинист Дугин. Рашисты уже называют это терактом "для устрашения патриотов".

На Можайском шоссе в Подмосковье взорвали автомобиль, который принадлежал дочери известного российского политолога Александра Дугина. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.