ФСБ якобы нашла ещё одного участника убийства Дарьи Дугиной: «это украинец Богдан Цыганенко»

В спецслужбе утверждают, что это украинец Богдан Цыганенко, который помогал украинке Наталье Вовк собрать взрывное устройство и дал женщине поддельные документы. ФСБ ранее назвала Вовк исполнительницей убийства.

"Убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 г.р., который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной", — сообщил в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе утверждают, что Цыганенко "обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Республики Казахстан Юлии Зайко, а также совместно с Вовк осуществил сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы".

В ФСБ также сообщили, что по результатам изучения камер видеонаблюдения, "документально подтверждено, что исполнительница преступления гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 г.р., лично осуществляла наблюдение за Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция".

"Убедившись, что Дугина выехала с фестиваля, Вовк проследовала за ней на автомашине "Mini Cooper" и привела в действие самодельное взрывное устройство", — заявили в ФСБ.

ФСБ объявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной через двое суток после того, как ее автомобиль взорвали на Можайском шоссе в Подмосковье. В спецслужбе заявили, что исполнительница убийства, дистанционно взорвав машину Дугиной, вместе с дочерью уехала через Псков в Эстонию.

ФСБ России сегодня объявила, что установила ещё одного участника убийства российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной.