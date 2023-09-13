Триллер в Москве: узбек-гей отрезал головы двум мужчинам, которые вернулись из Украины. ФОТО



На фото дерзкий 22-летний Хасанбой Махамаджонов



56-летний хирург ведёт к себе в гости Хасанбоя



Аюшеев Доржо-Цырен Банзаракцаевич

За один день в Москве нашли два трупа с отрезанными головами. Первый случай произошёл 12 сентября 2023 в парке на севере Москвы.Рано утром охранник нашёл там тело неизвестного мужчины азиатской наружности — оно лежало возле дерева. При этом голова убитого находилась в полуметра от трупа. Кем был мужчина, пока неясно. На вид ему от 25 до 30 лет. Второй похожий труп обнаружили тоже на севере Москвы — но уже в квартире на улице Фестивальная. Как и в парке, у мужчины была отрезана голова.Сегодня стали известны подробности обезглавливания двух мужчин в Москве. Они оба ездили в Украину, на так называемое «СВО», и недавно познакомились со своим убийцей на сайте знакомств для геев.По предварительным данным, 53-летний житель дома на Фестивальной улице Аюшеев Доржо-Цырен пригласил к себе в гости мужчину по вызову — 21-летнего уроженца Узбекистана Махамаджонова Хасанбоя. Всё шло хорошо до момента оплаты услуг — тут взгляды мужчин на сумму разошлись. После непродолжительной ссоры гость напал на хозяина квартиры с ножом, отрезал тому голову, вылез из окна и уселся на кондиционере на высоте 9-го этажа. Оттуда ему помогла слезть охрана жилого комплекса. Охранники почему-то не заметили ничего подозрительного в окровавленном мужчине, сидящем на кондиционере, и отпустили его, не сообщив в полицию.Уже с утра погибшего Цырена обнаружила его племянница. Рядом с телом на кровати лежала голова. Прибывшие сотрудники полиции изъяли с места стаканы из-под вина, постельное бельё, нож с винной пробкой и оконную ручку.Уже позже стало известно, что после убийства гомосексуал из Узбекистана пошёл гулять в местный сквер неподалёку. Оказывается, там у него уже была назначена встреча с новым знакомым — уроженцем Киргизии. Познакомились мужчины на том же сайте для геев. По предварительным данным, во время романтической прогулки у них произошёл конфликт. Хасанбой пырнул в пах и в спину своего нового знакомого, а затем отрезал тому голову. После этого нападавший ограбил свою жертву и пошёл тратить деньги.На следующий день он был задержан. Московские следователи возбудили уголовное дело. В ближайшее время Хасанбою изберут меру пресечения.