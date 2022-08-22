Спецагент на Mini Cooper. Что известно о Наталье Вовк, которую обвиняют в убийстве Дарьи Дугиной

Сегодня в России ФСБ поспешила отчитаться о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. Как заверили местные силовики, исполнительницей была некая Наталья Вовк (Шабан). В день убийства она якобы приехала на фестиваль «Традиция» вместе с дочерью, а затем скрылась в Эстонии. Рассказываем, что известно о подозреваемой.
Первыми о подозреваемой рассказали государственные информационные агентства РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на ФСБ. Согласно пресс-релизу ведомства, машину подорвала 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. Она приехала в Россию 23 июля 2022 года вместе с 12-летней дочерью Софией Шабан. Семья остановилась в Москве — в том же доме, где жила Дарья Дугина.
В ФСБ заявили, что Вовк пересекла границу с РФ на автомобиле Mini Cooper с номерами «ДНР» (Е982ХН). В Москве, по версии следствия, она поменяла номера на казахстанские (172AJD02). Они были у машины украинки, когда она следила за Дугиной.
В день убийства Вовк вместе с дочерью посетила семейный фестиваль для любителей искусства «Традиция» в Московской области. А после дистанционного подрыва автомобиля — выехала в Эстонию через Псковскую область, предварительно установив на транспорт украинские номера (AH7771IP), заверяют в пресс-службе ФСБ.
Также ведомство опубликовало видеозапись, из которой следует, что машину Вовк тщательно досмотрели на въезде в Россию и на выезде из нее. Также примечательно, что изначально Вовк была блондинкой, а при повторном пересечении границы стала брюнеткой.
По версии ФСБ, Наталья Вовк работала на украинские спецслужбы. Буквально через час в подтверждению этого прокремлевские телеграм-каналы (Mash, «Операция Z: Военкоры русской весны») опубликовали фотографию якобы реального удостоверения национальной гвардии Украины.
Из него следует, что Наталья Шабан (она же Вовк) получила удостоверение бойца воинской части № 3057. Эта часть ВСУ действительно существует, до оккупация она базировалась в Мариуполе. Солдаты из этой части, судя по постам в фейсбуке, участвовали в боях за «Азовсталь».
Удостоверение подписано полковником Крячко в 2020 году. Из сообщения официальной газеты Верховной Рады «Голос Украины» следует, что Александра Крячко руководил 12-й бригадой оперативного назначения (она же в/ч 3057) с 2014 до середины 2021 года.
Фотография удостоверения Вовк фигурировала на сайте НемеZида, где публикуют данные якобы служащих ВСУ, агентов разведки и сотрудников украинских спецслужб. В описании к телеграм-каналу его авторы указывают, что проект создан хакерской группой RaHDIt. С начала года ее члены регулярно публикуют данные, по их словам, сотрудников национальной гвардии Украины. Известность группа RaHDIt получила в июне 2022 года — тогда по государственным сайтам разошлось сообщение о публикации данных 700 сотрудниках СБУ со ссылкой на информацию от хакеров.
На сайте НемеZиды также указан номер Вовк, ее ID в телеграмме и страница в «Одноклассниках». Редакция «Вот Так» попыталась связаться с ней, однако на момент публикации женщина не ответила и не прочитала сообщения. Телефон Вовк вне зоны доступа. Знакомые женщины из френд-листа в «Одноклассниках» также пока не ответили на сообщения редакции.
В «Одноклассниках» женщина зарегистрирована под фамилией Вовк. Онлайн в соцсети она в последний раз была пять лет назад. Исходя из этого можно предположить, что женщина сменила фамилию Шабан на Вовк не позднее 2017 года. Удостоверение от воинской части № 3057 на фамилию Шабан выдано, согласно версии ФСБ, в 2020 году.
Также сообщалось, что Вовк является администратором ФК «Ильичевец». Так ранее назывался футбольный клуб «Мариуполь». «Вот Так» попросил администрацию ФК прокомментировать эту информацию.
Машину Mini Cooper с номерами АН7771IP обнаружили на сайте продажи автомобилей. Согласно информации из открытых источников, 19 августа (дочь Дугина убили в ночь на 20 августа) его выставили на продажу. Однако к середине дня 22 августа объявление уже было удалено.
Сервис проверки автомобилей Carma подтверждает существование Mini Cooper с таким регистрационным номером. Указывается, что 19 августа машину продали в Украине, хотя, по данным ФСБ, в этот день Вовк с дочерью находились еще в России. Теоретически сделку о продаже могли зарегистрировать, не передавая машину новому владельцу сразу.
После сообщений российской спецслужбы корреспонденты РИА «Новости» заявили, что побывали в доме Натальи Вовк в Мариуполе. Женщина, представившаяся двоюродной сестрой Натальи, сказала, что ее родственница действительно служила в ВСУ, но месяц назад уехала в Европу.
Российские власти призвали принять меры против исполнителей убийства. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что Эстония должны выдать Вовк. «Есть все основания для жестких действий РФ против эстонского государства, которое укрывает террористку», — пригрозил он. Известно, что власти балтийского государства пока не получали запрос на экстрадицию.
Сенатор Андрей Клишас заявил, что Наталья Вовк должна быть уничтожена. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова написала, что произошедшее должно показать, что украинские власти — террористы.
В Киеве отрицают причастность к убийству Дарьи Дугиной. «Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство», — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Представители «Азова» заявили, что Вовк (или Шабан) никогда не числилась в их рядах. «Так называемый документ, которым спецслужбы России пытаются доказать причастность “Азова” к подрыву автомобиля, на самом деле является не более чем очередной “визиткой Яроша”. А сам теракт — подготовка к трибуналу над азовцами», — сообщили в телеграм-канале полка.
Александр Дугин пока не высказывался о личности предполагаемой убийцы своей дочери. Однако он прокомментировал само преступление, назвав ее терактом, подготовленным нацистским украинским режимом.
Иван Маслов, издание «Вот Так»
Бойцы "Азова" сообщили, что женщина, которую ФСБ подозревает в убийстве дочери Александра Дугина Дарьи, не имеет никакого отношения к украинскому полку. Об этом сообщили на пресс-конференция защитников "Азовстали".
"ФСБ недорабатывает свою зарплату. Этот фейк очень смешно смотрится. Я не знаю эту девчонку. Документы, которые сторона противника показывает, это документы человека, не являющегося военнослужащим полка "Азов". Наша форма одежды – мульти-кам. Все наши документы были с фотографиями, где бойцы в форме мульти-кам.
Вы можете сейчас проверить новость, там эта женщина в парадной форме Нацгвардии. И там у нее в этом служебном удостоверении, что она боец НГУ воинской части 3057.
К воинской части 3057 относится отдельный отряд спецназначения "Азов", но не все служащие в воинской части 3057 являются бойцами "Азова" и эта женщина не является бойцом полка "Азов".
По словам украинского защитника, удостоверения, демонстрируемые пропагандистами, они могли найти где-то в военной части оккупированного Мариуполя: "Если внимательно присмотреться к тому, что написано карандашом на ее удостоверении, там видно, что это удостоверение менялось, потому что она заключила брак".
"Это старое удостоверение этой женщины, которое просто валялось или лежало где-то в архиве на территории воинской части 3057 в городе Мариуполь. То есть противник нашел эти документы и сейчас выдает их, как "визитку Яроша".
Это несерьезно. Это наскоро слепленный непродуманный фейк".
Боец рассказал, что в пропагандистских пабликах также нашел свои персональные данные и россияне в телеграмм-каналах уверяют, что он погиб. Также на брифинге сообщили, что среди военных "Азова" нет ни одной женщины, имеющей звание полковника. Кроме того, среди "азовцев" нет ни одной женщины-комбатанта.