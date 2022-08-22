Спецагент на Mini Cooper. Что известно о Наталье Вовк, которую обвиняют в убийстве Дарьи Дугиной

Сегодня в России ФСБ поспешила отчитаться о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. Как заверили местные силовики, исполнительницей была некая Наталья Вовк (Шабан). В день убийства она якобы приехала на фестиваль «Традиция» вместе с дочерью, а затем скрылась в Эстонии. Рассказываем, что известно о подозреваемой.

СМЕНА НОМЕРА И ОБЛИКА

Первыми о подозреваемой рассказали государственные информационные агентства РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на ФСБ. Согласно пресс-релизу ведомства, машину подорвала 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. Она приехала в Россию 23 июля 2022 года вместе с 12-летней дочерью Софией Шабан. Семья остановилась в Москве — в том же доме, где жила Дарья Дугина.

В ФСБ заявили, что Вовк пересекла границу с РФ на автомобиле Mini Cooper с номерами «ДНР» (Е982ХН). В Москве, по версии следствия, она поменяла номера на казахстанские (172AJD02). Они были у машины украинки, когда она следила за Дугиной.

В день убийства Вовк вместе с дочерью посетила семейный фестиваль для любителей искусства «Традиция» в Московской области. А после дистанционного подрыва автомобиля — выехала в Эстонию через Псковскую область, предварительно установив на транспорт украинские номера (AH7771IP), заверяют в пресс-службе ФСБ.

Также ведомство опубликовало видеозапись, из которой следует, что машину Вовк тщательно досмотрели на въезде в Россию и на выезде из нее. Также примечательно, что изначально Вовк была блондинкой, а при повторном пересечении границы стала брюнеткой.

УКРАИНСКИЙ СЛЕД

По версии ФСБ, Наталья Вовк работала на украинские спецслужбы. Буквально через час в подтверждению этого прокремлевские телеграм-каналы (Mash, «Операция Z: Военкоры русской весны») опубликовали фотографию якобы реального удостоверения национальной гвардии Украины.

Из него следует, что Наталья Шабан (она же Вовк) получила удостоверение бойца воинской части № 3057. Эта часть ВСУ действительно существует, до оккупация она базировалась в Мариуполе. Солдаты из этой части, судя по постам в фейсбуке, участвовали в боях за «Азовсталь».

Удостоверение подписано полковником Крячко в 2020 году. Из сообщения официальной газеты Верховной Рады «Голос Украины» следует, что Александра Крячко руководил 12-й бригадой оперативного назначения (она же в/ч 3057) с 2014 до середины 2021 года.

Фотография удостоверения Вовк фигурировала на сайте НемеZида, где публикуют данные якобы служащих ВСУ, агентов разведки и сотрудников украинских спецслужб. В описании к телеграм-каналу его авторы указывают, что проект создан хакерской группой RaHDIt. С начала года ее члены регулярно публикуют данные, по их словам, сотрудников национальной гвардии Украины. Известность группа RaHDIt получила в июне 2022 года — тогда по государственным сайтам разошлось сообщение о публикации данных 700 сотрудниках СБУ со ссылкой на информацию от хакеров.

Опубликованное прокремлевскими телеграм-каналами удостоверение, якобы принадлежащее Наталье Вовк. Фото: Facebook

На сайте НемеZиды также указан номер Вовк, ее ID в телеграмме и страница в «Одноклассниках». Редакция «Вот Так» попыталась связаться с ней, однако на момент публикации женщина не ответила и не прочитала сообщения. Телефон Вовк вне зоны доступа. Знакомые женщины из френд-листа в «Одноклассниках» также пока не ответили на сообщения редакции.

В «Одноклассниках» женщина зарегистрирована под фамилией Вовк. Онлайн в соцсети она в последний раз была пять лет назад. Исходя из этого можно предположить, что женщина сменила фамилию Шабан на Вовк не позднее 2017 года. Удостоверение от воинской части № 3057 на фамилию Шабан выдано, согласно версии ФСБ, в 2020 году.

Также сообщалось, что Вовк является администратором ФК «Ильичевец». Так ранее назывался футбольный клуб «Мариуполь». «Вот Так» попросил администрацию ФК прокомментировать эту информацию.

Машину Mini Cooper с номерами АН7771IP обнаружили на сайте продажи автомобилей. Согласно информации из открытых источников, 19 августа (дочь Дугина убили в ночь на 20 августа) его выставили на продажу. Однако к середине дня 22 августа объявление уже было удалено.

Сервис проверки автомобилей Carma подтверждает существование Mini Cooper с таким регистрационным номером. Указывается, что 19 августа машину продали в Украине, хотя, по данным ФСБ, в этот день Вовк с дочерью находились еще в России. Теоретически сделку о продаже могли зарегистрировать, не передавая машину новому владельцу сразу.

После сообщений российской спецслужбы корреспонденты РИА «Новости» заявили, что побывали в доме Натальи Вовк в Мариуполе. Женщина, представившаяся двоюродной сестрой Натальи, сказала, что ее родственница действительно служила в ВСУ, но месяц назад уехала в Европу.

Сотрудники Следственного комитета РФ на месте гибели Дарьи Дугиной. Большие Вяземы, Россия. 21 августа 2022 года. Фото: AFP / Russian Investigative Committee / East News

РЕАКЦИЯ

Российские власти призвали принять меры против исполнителей убийства. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что Эстония должны выдать Вовк. «Есть все основания для жестких действий РФ против эстонского государства, которое укрывает террористку», — пригрозил он. Известно, что власти балтийского государства пока не получали запрос на экстрадицию.

Сенатор Андрей Клишас заявил, что Наталья Вовк должна быть уничтожена. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова написала, что произошедшее должно показать, что украинские власти — террористы.

В Киеве отрицают причастность к убийству Дарьи Дугиной. «Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство», — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Представители «Азова» заявили, что Вовк (или Шабан) никогда не числилась в их рядах. «Так называемый документ, которым спецслужбы России пытаются доказать причастность “Азова” к подрыву автомобиля, на самом деле является не более чем очередной “визиткой Яроша”. А сам теракт — подготовка к трибуналу над азовцами», — сообщили в телеграм-канале полка.

Александр Дугин пока не высказывался о личности предполагаемой убийцы своей дочери. Однако он прокомментировал само преступление, назвав ее терактом, подготовленным нацистским украинским режимом.

Иван Маслов, издание «Вот Так»





Женщина, подозреваемая ФСБ, не имеет отношения к "Азову"

Бойцы "Азова" сообщили, что женщина, которую ФСБ подозревает в убийстве дочери Александра Дугина Дарьи, не имеет никакого отношения к украинскому полку. Об этом сообщили на пресс-конференция защитников "Азовстали".

"ФСБ недорабатывает свою зарплату. Этот фейк очень смешно смотрится. Я не знаю эту девчонку. Документы, которые сторона противника показывает, это документы человека, не являющегося военнослужащим полка "Азов". Наша форма одежды – мульти-кам. Все наши документы были с фотографиями, где бойцы в форме мульти-кам.



Вы можете сейчас проверить новость, там эта женщина в парадной форме Нацгвардии. И там у нее в этом служебном удостоверении, что она боец ​​НГУ воинской части 3057.



К воинской части 3057 относится отдельный отряд спецназначения "Азов", но не все служащие в воинской части 3057 являются бойцами "Азова" и эта женщина не является бойцом полка "Азов".



По словам украинского защитника, удостоверения, демонстрируемые пропагандистами, они могли найти где-то в военной части оккупированного Мариуполя: "Если внимательно присмотреться к тому, что написано карандашом на ее удостоверении, там видно, что это удостоверение менялось, потому что она заключила брак".



"Это старое удостоверение этой женщины, которое просто валялось или лежало где-то в архиве на территории воинской части 3057 в городе Мариуполь. То есть противник нашел эти документы и сейчас выдает их, как "визитку Яроша".



Это несерьезно. Это наскоро слепленный непродуманный фейк".



Боец рассказал, что в пропагандистских пабликах также нашел свои персональные данные и россияне в телеграмм-каналах уверяют, что он погиб. Также на брифинге сообщили, что среди военных "Азова" нет ни одной женщины, имеющей звание полковника. Кроме того, среди "азовцев" нет ни одной женщины-комбатанта.