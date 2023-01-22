Глава ГУР Буданов рассказал как убили Дениса Киреева

По словам Буданова, в день убийства Киреев ехал в здание СБУ по приглашению: за 200 метров к зданию на встречную полосу выехал бус, выбежали сотрудники "Альфы" с криками "Это СБУ!"



Киреева пересадили в микроавтобус, который уехал не в это центральное здание, а за несколько кварталов. Затем что-то произошло и его тело выпало из этого микроавтобуса. "Почему они не уехали в здание СБУ? На этот вопрос пусть отвечает следствие".

Буданов заявил, что "прекрасно знает людей, которые казнили Киреева" и по этому поводу у него был персональный разговор с экс-главой СБУ Бакановым. Это был их последний разговор. Глава ГУР также добавил, что от украинских спецслужб такого никто не ожидал, поэтому Киреева не охраняли: "Мы ведь не занимаемся охраной своих собственных сил и средств, скажем, от полиции, НАБУ или СБУ. Это нонсенс!"

Напомним, что спустя время Баканова уволили с должности с формулировкой о том, что его "действия могли привести к гибели людей". Связано ли это с Киреевым — не известно.

"Киреев – не российский шпион, а сотрудник ГУР, которого убили в машине СБУ, а тело выбросили на улицу", — глава ГУР Буданов.