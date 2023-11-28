Жену Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами

«Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», – говорит источник.

После продолжительного ухудшения здоровья Марианну Буданову госпитализировали. Сейчас она уже завершает курс лечения и будет находиться под наблюдением врачей.

Расследуется попытка убийства.



Источники подтвердили, что на Кирилла Буданова также покушались до и после полномасштабного вторжения. В настоящее время ведется расследование вероятной попытки убийства жены начальника ГУР МО Украины.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью «Радио Свобода» заявил, что его жена Марианна проживает вместе с ним в его рабочем кабинете, хотя и не работает в ГУР. С июня 2021 года она работает советницей мэра Киева Виталия Кличко.



Кирилл и Марианна Будановы обручились в августе 2013 года. В октябре 2022 года Буданова дала интервью украинскому журналу Elle, в котором рассказала о себе. Она сообщила, что по образованию психолог, с 2015 по 2017 год занималась волонтерской деятельностью в Главном военном госпитале, что на ул. Госпитальной в Киеве.

Супругу главы ГУР Кирилла Буданова отравили, об этом сегодня пишут популярные украинские СМИ со ссылкой на источники в разведке.