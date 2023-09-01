Большое интервью Мосейчук с главным разведчиком Украины Кириллом Будановым

00:00 – Поздравления.

02:09 - О комплексе "уцелевшего".

03:47 Как работает мозг Буданова?

07:02 - О человеке, которому прислушивается.

07:15 Россия захочет реванша. Сколько времени у Украины?

10:14 – Когда наступит победа и где решается судьба войны?

12:13- О "медленном" контрнаступлении и недовольстве партнеров.

14:16 - Потянет ли Украина без помощи Запада войну и придется ли идти на переговоры?

14:44 Украинская нация должна повзрослеть.

16:27 – Можно ли подготовить население морально к войне?

20:28 – О начале работы в ГУР и личной жизни.

23:09 – О ценных вещах.

28:04 – О приказе "азовцам".

30:05 – В какой точке войны находится Украина?

30:47 – О возможности переговоров Украины с Россией.

35:16 - Почему до сих пор разговаривают с Россией?

36:27 - Буданова удерживали от нападения на Россию?

38:00– Почему войну нужно перенести на территорию РФ?

39:02 - Что должно делать с Россией международное сообщество?

40:35 - Может ли Россия применить ядерное оружие?

40:58 Когда Буданов был в Крыму?

42:21 - Может ли быть применено ядерное оружие с территории Беларуси?

43:43 – О ядерном оружии в Беларуси.

48:46 - Угроза Украине от ПИК "Вагнер" и жизни в РФ после смерти Пригожина.

49:50 – Об окружении Путина.

57:22 – Что с Путиным?

1:00:34 Возможен ли новый "поход" РФ на Киев и Харьков?

1:02:56 - Готов ли Путин объявить мобилизацию?

1:06:30– Обещание Буданова Натальи Мосейчук.

1:07:15 - Путин – цель для Украины?

1:08:29 - Об элитном батальоне "Шаман".

1:09:10 - О покушениях на Зеленского.

1:10:09 - Буданов – "президент РФ".

1:11:09 - На чьей стороне Китай?

1:13:57 – О закрытой теме для разговора.

1:20:17 – Ответ на личный вопрос.

1:24:08 – Прощание.

Большое интервью ведущей ТСН Наталии Мосейчук с главным разведчиком Украины Кириллом Будановым. – На каком этапе война в Украине? – Когда Украина победит и что будет дальше? – Сколько раз РФ готовила покушения на Зеленского? - Действительно ли Путин умирает? - Возможен ли новый "поход" РФ на Киев и Харьков? А также об операции в Крыму, личной жизни и закрытой теме для разговора.Смотрите, ставьте и распространяйте!