Большое интервью Мосейчук с главным разведчиком Украины Кириллом Будановым

Большое интервью ведущей ТСН Наталии Мосейчук с главным разведчиком Украины Кириллом Будановым. – На каком этапе война в Украине? – Когда Украина победит и что будет дальше? – Сколько раз РФ готовила покушения на Зеленского? - Действительно ли Путин умирает? - Возможен ли новый "поход" РФ на Киев и Харьков? А также об операции в Крыму, личной жизни и закрытой теме для разговора.
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00:00 – Поздравления.
02:09 - О комплексе "уцелевшего".
03:47 Как работает мозг Буданова?
07:02 - О человеке, которому прислушивается.
07:15 Россия захочет реванша. Сколько времени у Украины?
10:14 – Когда наступит победа и где решается судьба войны?
12:13- О "медленном" контрнаступлении и недовольстве партнеров.
14:16 - Потянет ли Украина без помощи Запада войну и придется ли идти на переговоры?
14:44 Украинская нация должна повзрослеть.
16:27 – Можно ли подготовить население морально к войне?
20:28 – О начале работы в ГУР и личной жизни.
23:09 – О ценных вещах.
28:04 – О приказе "азовцам".
30:05 – В какой точке войны находится Украина?
30:47 – О возможности переговоров Украины с Россией.
35:16 - Почему до сих пор разговаривают с Россией?
36:27 - Буданова удерживали от нападения на Россию?
38:00– Почему войну нужно перенести на территорию РФ?
39:02 - Что должно делать с Россией международное сообщество?
40:35 - Может ли Россия применить ядерное оружие?
40:58 Когда Буданов был в Крыму?
42:21 - Может ли быть применено ядерное оружие с территории Беларуси?
43:43 – О ядерном оружии в Беларуси.
48:46 - Угроза Украине от ПИК "Вагнер" и жизни в РФ после смерти Пригожина.
49:50 – Об окружении Путина.
57:22 – Что с Путиным?
1:00:34 Возможен ли новый "поход" РФ на Киев и Харьков?