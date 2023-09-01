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Главная » Новости » Власть » 2023 » Сентябрь » 1 » 13:08:26
 

Большое интервью Мосейчук с главным разведчиком Украины Кириллом Будановым

Сегодня, 13:08:26 133 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Большое интервью Мосейчук с главным разведчиком Украины Кириллом Будановым

Большое интервью ведущей ТСН Наталии Мосейчук с главным разведчиком Украины Кириллом Будановым. – На каком этапе война в Украине? – Когда Украина победит и что будет дальше? – Сколько раз РФ готовила покушения на Зеленского? - Действительно ли Путин умирает? - Возможен ли новый "поход" РФ на Киев и Харьков? А также об операции в Крыму, личной жизни и закрытой теме для разговора.

Смотрите, ставьте и распространяйте!
  • 00:00 – Поздравления.
  • 02:09 - О комплексе "уцелевшего".
  • 03:47 Как работает мозг Буданова? 
  • 07:02 - О человеке, которому прислушивается.
  • 07:15 Россия захочет реванша. Сколько времени у Украины?
  • 10:14 – Когда наступит победа и где решается судьба войны?
  • 12:13- О "медленном" контрнаступлении и недовольстве партнеров.
  • 14:16 - Потянет ли Украина без помощи Запада войну и придется ли идти на переговоры?
  • 14:44 Украинская нация должна повзрослеть.
  • 16:27 – Можно ли подготовить население морально к войне?
  • 20:28 – О начале работы в ГУР и личной жизни.
  • 23:09 – О ценных вещах.
  • 28:04 – О приказе "азовцам".
  • 30:05 – В какой точке войны находится Украина?
  • 30:47 – О возможности переговоров Украины с Россией.
  • 35:16 - Почему до сих пор разговаривают с Россией?
  • 36:27 - Буданова удерживали от нападения на Россию? 
  • 38:00– Почему войну нужно перенести на территорию РФ?
  • 39:02 - Что должно делать с Россией международное сообщество?
  • 40:35 - Может ли Россия применить ядерное оружие?
  • 40:58 Когда Буданов был в Крыму?
  • 42:21 - Может ли быть применено ядерное оружие с территории Беларуси?
  • 43:43 – О ядерном оружии в Беларуси.
  • 48:46 - Угроза Украине от ПИК "Вагнер" и жизни в РФ после смерти Пригожина.
  • 49:50 – Об окружении Путина.
  • 57:22 – Что с Путиным?
  • 1:00:34 Возможен ли новый "поход" РФ на Киев и Харьков?
  • 1:02:56 - Готов ли Путин объявить мобилизацию? 
  • 1:06:30– Обещание Буданова Натальи Мосейчук.
  • 1:07:15 - Путин – цель для Украины? 
  • 1:08:29 - Об элитном батальоне "Шаман".
  • 1:09:10 - О покушениях на Зеленского.
  • 1:10:09 - Буданов – "президент РФ".
  • 1:11:09 - На чьей стороне Китай?
  • 1:13:57 – О закрытой теме для разговора.
  • 1:20:17 – Ответ на личный вопрос.
  • 1:24:08 – Прощание. 

 
 
Тэги: интервью, Мосейчук, Буданов, ГУР

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