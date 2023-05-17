Отгородиться от России 100-километровой зоной безопасности: глава ГУР Украины назвал одну из целей войны

Интервью Буданова каналу "Исландия"

О чем еще рассказал Кирилл Буданов: Влияние главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в системе российской власти не ослабнет, несмотря на то, что он не смог взять Бахмут, как обещал. В противостоянии с военачальниками российской армии Шойгу и Герасимовым Пригожин возьмет верх и, возможно, добьется военного трибунала над ними. Конфликт между “вагнеровцами” и военными не показной, а реальный, погасить его уже не удастся.

Что нужно сделать Путину

Глава армейской разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил что одно из главных условий окончания войны – создание демилитаризованной зоны между Россией и Украиной шириной не менее 100 километров."Это наша цель", – сказал Буданов в интервью украинскому каналу “Исландия”.Он объяснил, что считает такую дистанцию оптимальной, поскольку с нее будет невозможно наносить эффективные удары по Украине обычными средствами.Создание такой зоны Буданов считает необходимой мерой защиты, так как политическая модель в России, по его мнению, вряд ли изменится даже после Путина: придет новый тиран с новыми амбициями.В том же интервью глава ГУР сказал, что на данном этапе войны можно с уверенностью говорить, что российская армия выдохлась.По его словам, численность ее личного состава все еще велика и человеческих ресурсов у России хватит еще на неопределенное время, но качество российской армии исчерпано – как с точки зрения военной подготовки, так и в плане техники и вооружений.Залог стабильности положения Рамзана Кадырова – лично Владимир Путин. Он останется на поле до тех пор, пока нынешняя власть контролирует ситуацию в стране. Как только случится раскол, Кадыров все потеряет. У главы Чечни очень серьезные проблемы со здоровьем и признаки наркотической зависимости, ставшей следствием обезболивания.Сообщения о том, что Украина якобы готовилась и готова до сих пор наносить удары по территории Беларуси как по плацдарму российской армии, лживы. У Украины нет никакой оперативной необходимости каким-либо образом посягать на белорусскую территорию.Путин не приезжал в Мариуполь, как о том в марте этого года сообщили российские СМИ. Рисунок уха и расстояние между глаз – уникальны для каждого человека так же, как и отпечатки пальцев. Анализ этих параметров позволяет утверждать, что человек, которого выдавали за Путина в разрушенном Мариуполе, – не Путин. На параде в Москве 9 мая тоже, скорее всего, был не Путин. У него как минимум три двойника, но у всех разные повадки и немного отличается рост, утверждает глава военной разведки Украины.

Интервьюер Сергей Иванов напоследок спросил, что Кирилл Буданов посоветовал бы Владимиру Путину. Глава украинской разведки был лаконичен в своем ответе.

Очень легко: выводи войска и попробуй хоть как-нибудь дать будущее России. Все, – отметил Буданов.



Что касается его личной судьбы, то глава ГУР МО отметил, что ему она не интересна.

Напомним, что до этого Кирилл Буданов в очередной раз напомнил о том, что Путину недолго осталось. У него действительно серьезные проблемы со здоровьем. Правда, умрет он от них не завтра и не послезавтра.

Путин серьезно болен

Глава украинской разведки напомнил, что еще в 2021 году информацию о серьезном заболевании Путина подтверждали. Тогда говорилось о том, что у него обнаружили рак. Поэтому кремлевский диктатор проходит серьезное лечение.

В то же время следует отметить, что бункерный дед "не умрет завтра". Для того чтобы он продолжил свое ничтожное существование, используют самые качественные материалы и привлекают лучших экспертов со всего мира.

То, что появлявшийся человек настоящая личность Путина, был очень серьезно болен еще в 2021 году, – просто факт. Что было дальше – давайте немного дождемся, думаю, со временем история все расставит на свои места, – подчеркнул Кирилл Буданов.



Он также отметил, что во временно оккупированный Мариуполь посреди ночи приезжал не сам Путин, а один из двойников президента. Также известно, что другой двойник бункерного деда наблюдал за никудышным парадом в Москве 9 мая.

Соответствующее утверждение базируется на физиономических особенностях, уникальных для каждого человека. По словам главы украинской разведки, Мариуполь и парад посетили разные люди. Невооруженным глазом можно увидеть, что у них разные уши. И, подчеркнул Кирилл Буданов, публично в последнее время появляется по меньшей мере трое "Путинов".