Отгородиться от России 100-километровой зоной безопасности: глава ГУР Украины назвал одну из целей войны

|Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Май » 17 » 13:23:00
О чем еще рассказал Кирилл Буданов:
Влияние главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в системе российской власти не ослабнет, несмотря на то, что он не смог взять Бахмут, как обещал. В противостоянии с военачальниками российской армии Шойгу и Герасимовым Пригожин возьмет верх и, возможно, добьется военного трибунала над ними. Конфликт между “вагнеровцами” и военными не показной, а реальный, погасить его уже не удастся.
Интервьюер Сергей Иванов напоследок спросил, что Кирилл Буданов посоветовал бы Владимиру Путину. Глава украинской разведки был лаконичен в своем ответе.
Очень легко: выводи войска и попробуй хоть как-нибудь дать будущее России. Все, – отметил Буданов.
Что касается его личной судьбы, то глава ГУР МО отметил, что ему она не интересна.
Напомним, что до этого Кирилл Буданов в очередной раз напомнил о том, что Путину недолго осталось. У него действительно серьезные проблемы со здоровьем. Правда, умрет он от них не завтра и не послезавтра.
Глава украинской разведки напомнил, что еще в 2021 году информацию о серьезном заболевании Путина подтверждали. Тогда говорилось о том, что у него обнаружили рак. Поэтому кремлевский диктатор проходит серьезное лечение.
В то же время следует отметить, что бункерный дед "не умрет завтра". Для того чтобы он продолжил свое ничтожное существование, используют самые качественные материалы и привлекают лучших экспертов со всего мира.
То, что появлявшийся человек настоящая личность Путина, был очень серьезно болен еще в 2021 году, – просто факт. Что было дальше – давайте немного дождемся, думаю, со временем история все расставит на свои места, – подчеркнул Кирилл Буданов.
Он также отметил, что во временно оккупированный Мариуполь посреди ночи приезжал не сам Путин, а один из двойников президента. Также известно, что другой двойник бункерного деда наблюдал за никудышным парадом в Москве 9 мая.
Соответствующее утверждение базируется на физиономических особенностях, уникальных для каждого человека. По словам главы украинской разведки, Мариуполь и парад посетили разные люди. Невооруженным глазом можно увидеть, что у них разные уши. И, подчеркнул Кирилл Буданов, публично в последнее время появляется по меньшей мере трое "Путинов".