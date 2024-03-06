«Умови змінилися під час місії». Цезар Куніков спочатку не був головною ціллю дронів Magura — генерал ГУР

Російський великий десантний корабель Цезар Куніков спочатку не був головною ціллю українських морських дронів, але операторам довелося адаптуватися під нові умови. Про це розповів керівник відділу безпілотних систем ГУР, генерал із позивним Борець, в інтерв'ю УП.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, розповідаючи про застосування морських дронів Magura, зазначив, що важливо вміти швидко адаптуватися й ухвалювати рішення під час операції.

«Тут найголовніше — не заважати операторам діяти відповідно до плану. А коли щось іде не за планом, то швидко ухвалювати рішення, що і як ми робимо далі. Наприклад, щодо Цезаря Кунікова — він же не був спочатку головною ціллю. Але умови відпрацювання головної цілі змінилися під час самої місії», — сказав Борець.

Він пояснив, що дрони полювали на групову ціль, але за кілька годин до підходу дронів ворожі кораблі почали переміщатися, і основна ціль виявилася недосяжною. Тоді було ухвалено рішення полювати на Цезаря Кунікова.

Як пише УП з посиланням на розробників Magura, цей дрон — «чистий мисливець», створений спеціально для ураження військових кораблів у морі, бо він менший, швидший і більш маневровий за інші морські дрони.

Інфографіка: NV

Один із розробників розповів, що раніше українські оператори використовували меншу кількість дронів, а головним завданням було влучити у ворожий корабель. Зараз дрони працюють групами понад п’ять одиниць, що дає змогу розподілити ролі в групі. Під час першої фази жертву потрібно знерухомити, тому першого удару зазвичай завдають по двигунах. Далі удари завдають по найвразливіших місцях, які заздалегідь вивчають під час планування. Якщо дронам вдалося створити пробоїну, наступних ударів завдають туди ж, пише УП.

14 лютого біля окупованої Алупки дрони українського виробництва Magura V5 вразили російський ВДК Цезар Куніков. За даними ГУР, він отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. У Військово-морських силах повідомили, що на кораблі перебував екіпаж, штатна чисельність якого 87 осіб, але даних про точну кількість втрат серед моряків поки немає. У ВМС вважають, що більша частина екіпажу загинула.

Цезар Куніков — великий десантний корабель проєкту 775, який брав участь в операції KFOR у Косові в 1999 році, у війні проти Грузії та здійснював забезпечення сирійської армії.

Цей корабель разом зі знищеним наприкінці 2023 року Новочеркаськом було пошкоджено ще в березні 2022-го внаслідок вибухів після ураження ВДК Саратов в окупованому Бердянську.

Інфографіка: NVРедактор: Ніна Григорська