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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Октябрь » 19 » 14:34:34

Мобилизация в Беларуси может привести к социальному взрыву в стране - ГУР

Сегодня, 14:34:34 238 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мобилизация в Беларуси может привести к социальному взрыву в стране - ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало режим Лукашенко в Беларуси «незаконным» и «самопровозглашённым», отметив, что он понимает, в случае объявления мобилизации ситуация в стране может привести к социальному взрыву. 
 
«Білоруська влада уважно спостерігає за безладом, що відбувається в рамках так званої “часткової мобілізації” в рф та розуміє, що у разі оголошення часткової мобілізації в рб, ситуація буде ще складнішою й може призвести до соціального вибуху в країні. При цьому, незаконний білоруський режим все більше усвідомлює усю небезпеку прийняття ним рішення стосовно відкритого приєднання до широкомасштабної збройної агресії рф проти України». 
 
В ГУР считают, что Лукашенко пытается продолжать делать громкие заявления и показывать Путину, что своими действиями он выполняет союзнические обязательства, отвлекающие значительную часть резервов ВС Украины от возможного их применения на фронте на востоке и юге Украины. 
 
«Зазначене свідчіть, що самопроголошена білоруська влада не впевнена у підтримці широкими верствами населення рішень щодо участі своєї країни у воєнних авантюрах рф». 
 
 
Тэги: Беларусь, Мобилизация, ГУР
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