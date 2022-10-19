Мобилизация в Беларуси может привести к социальному взрыву в стране - ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало режим Лукашенко в Беларуси «незаконным» и «самопровозглашённым», отметив, что он понимает, в случае объявления мобилизации ситуация в стране может привести к социальному взрыву.

«Білоруська влада уважно спостерігає за безладом, що відбувається в рамках так званої “часткової мобілізації” в рф та розуміє, що у разі оголошення часткової мобілізації в рб, ситуація буде ще складнішою й може призвести до соціального вибуху в країні. При цьому, незаконний білоруський режим все більше усвідомлює усю небезпеку прийняття ним рішення стосовно відкритого приєднання до широкомасштабної збройної агресії рф проти України».

В ГУР считают, что Лукашенко пытается продолжать делать громкие заявления и показывать Путину, что своими действиями он выполняет союзнические обязательства, отвлекающие значительную часть резервов ВС Украины от возможного их применения на фронте на востоке и юге Украины.

«Зазначене свідчіть, що самопроголошена білоруська влада не впевнена у підтримці широкими верствами населення рішень щодо участі своєї країни у воєнних авантюрах рф».