Кирилл Буданов ранен или нет. Российские пропагандисты запустили новые слухи

Вчера в российских СМИ распространили информацию о якобы ранении главы ГУР Украины - Кирилла Буданова.
Согласно этим утверждениям он был ранен во время ракетного удара по Киеву 29 мая, когда, по словам Путина, была атакована штаб-квартира украинской военной разведки. И сейчас, как утверждается, Буданов "лечится в Берлине".
При этом слухи о ранении или даже гибели Буданова в российских СМИ после 29 мая появляются уже не первый раз.
В ГУР это опровергают и заявили, что Буданов на рабочем месте и с ним все в порядке.
Как и в случае с Залужным, слухи о "ранении" или "гибели" начальника военной разведки в России запустили на фоне довольно длительного отсутствия Буданова на публике, хотя до того он являлся одним из самых медийных представителей украинского командования и давал интервью гораздо чаще, чем, например, Залужный.
Многие, например, обратили внимание, что глава ГУР не присутствовал на заседании СНБО по Каховской катастрофе 6 июня.
Естественно, все это не является доказательством того, что Буданов ранен.
Тем более, что есть факты, которые этому противоречат.
- Во-первых, видео, которое Буданов опубликовал в день ракетного удара в районе ГУР - 29 мая - вышло уже после обстрела и содержало угрозы в адрес России за состоявшуюся атаку. На этом видео глава разведки раненым не выглядел.
- Во-вторых, 11 июня вышло видео с молчащим Будановым, который таким образом призывал к "тишине" вокруг контрнаступления.
В РФ, впрочем, заявляют, что и то, и другое видео были якобы записаны ранее, но доказательств этому никаких нет. Да и сомнительно, что в архиве у ГУР где-то лежало видео с обещанием Буданова нанести ответный удар и его 29 мая срочно извлекли и показали.
Кроме того, из сообщений СМИ известно, что с начала войны руководители Украины редко появляются в своих офисах, а используют для повседневной работы построенные еще при СССР на случай ядерной войны убежища-бункеры.
А что касается отсутствия Буданова в публичной сфере, то этому могут быть и другие объяснения.
- 1. Загруженность по работе. В том числе и в связи с наступательными действиями ВСУ.
- 2. В последнее время Буданова критиковали за избыточную медиактивность и пиар.
Намекали, что он "присваивает" себе заслуги других спецслужб - в частности, СБУ. А недавно многие вспоминали его несбывшийся прогноз о заходе ВСУ в Крым до конца войны. Кроме того, возник скандал с письмом от ГУР, при помощи которого выехал за границу обвиняемый в коррупций депутат Киевсовета от «Слуги народа» Трубицин.
Не исключено, что поэтому Буданова могли попросить "прикрутить" публичную активность либо он сам решил взять паузу, заметив нарастающее вокруг себя напряжение.
- 3. После акций "Русского добровольческого корпуса" и Легиона «Свобода России» (как считается, обе структуры курирует ГУР) в Белгородской области обеспокоенность ими, судя по публикациям в западных СМИ, выразили США. В Штатах заявили, что имели "разговор" с Украиной по поводу этих действий, а также использования американской военной техники во время рейдов на территории России.
Что также может быть, теоретически, причиной «ухода в тень» (возможно, временного) Буданова.
Кроме того, примечательно, что уже больше недели нет почти никакой информации об активности "русских добровольцев" на границе с Россией.
То есть, либо эти акции были приурочены к началу контрнаступления ВСУ на юге - как отвлекающий и деморализующий маневр. Либо эта активность после сигналов с Запада была свернута.
Хотя, не исключено, что пауза временная и рейды возобновятся.