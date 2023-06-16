Кирилл Буданов ранен или нет. Российские пропагандисты запустили новые слухи

Вчера в российских СМИ распространили информацию о якобы ранении главы ГУР Украины - Кирилла Буданова.

Согласно этим утверждениям он был ранен во время ракетного удара по Киеву 29 мая, когда, по словам Путина, была атакована штаб-квартира украинской военной разведки. И сейчас, как утверждается, Буданов "лечится в Берлине".

При этом слухи о ранении или даже гибели Буданова в российских СМИ после 29 мая появляются уже не первый раз.

В ГУР это опровергают и заявили, что Буданов на рабочем месте и с ним все в порядке.

Как и в случае с Залужным, слухи о "ранении" или "гибели" начальника военной разведки в России запустили на фоне довольно длительного отсутствия Буданова на публике, хотя до того он являлся одним из самых медийных представителей украинского командования и давал интервью гораздо чаще, чем, например, Залужный.

Многие, например, обратили внимание, что глава ГУР не присутствовал на заседании СНБО по Каховской катастрофе 6 июня.

Естественно, все это не является доказательством того, что Буданов ранен.

Тем более, что есть факты, которые этому противоречат.

Во-первых, видео, которое Буданов опубликовал в день ракетного удара в районе ГУР - 29 мая - вышло уже после обстрела и содержало угрозы в адрес России за состоявшуюся атаку. На этом видео глава разведки раненым не выглядел.

Во-вторых, 11 июня вышло видео с молчащим Будановым, который таким образом призывал к "тишине" вокруг контрнаступления.

В РФ, впрочем, заявляют, что и то, и другое видео были якобы записаны ранее, но доказательств этому никаких нет. Да и сомнительно, что в архиве у ГУР где-то лежало видео с обещанием Буданова нанести ответный удар и его 29 мая срочно извлекли и показали.

Кроме того, из сообщений СМИ известно, что с начала войны руководители Украины редко появляются в своих офисах, а используют для повседневной работы построенные еще при СССР на случай ядерной войны убежища-бункеры.

А что касается отсутствия Буданова в публичной сфере, то этому могут быть и другие объяснения.

1. Загруженность по работе. В том числе и в связи с наступательными действиями ВСУ. 2. В последнее время Буданова критиковали за избыточную медиактивность и пиар.

Намекали, что он "присваивает" себе заслуги других спецслужб - в частности, СБУ. А недавно многие вспоминали его несбывшийся прогноз о заходе ВСУ в Крым до конца войны. Кроме того, возник скандал с письмом от ГУР, при помощи которого выехал за границу обвиняемый в коррупций депутат Киевсовета от «Слуги народа» Трубицин.

Не исключено, что поэтому Буданова могли попросить "прикрутить" публичную активность либо он сам решил взять паузу, заметив нарастающее вокруг себя напряжение.

3. После акций "Русского добровольческого корпуса" и Легиона «Свобода России» (как считается, обе структуры курирует ГУР) в Белгородской области обеспокоенность ими, судя по публикациям в западных СМИ, выразили США. В Штатах заявили, что имели "разговор" с Украиной по поводу этих действий, а также использования американской военной техники во время рейдов на территории России.

Что также может быть, теоретически, причиной «ухода в тень» (возможно, временного) Буданова.

Кроме того, примечательно, что уже больше недели нет почти никакой информации об активности "русских добровольцев" на границе с Россией.

То есть, либо эти акции были приурочены к началу контрнаступления ВСУ на юге - как отвлекающий и деморализующий маневр. Либо эта активность после сигналов с Запада была свернута.

Хотя, не исключено, что пауза временная и рейды возобновятся.