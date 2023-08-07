Зачем Буданов раскрыл своих агентов в окружении Путина?

В результате посадили трех человек, а 31 уволили и перевели в другие места. Еще большой процент людей попал под определенное давление. То есть они парализовали собственную работу.

У украинской разведки есть источники в окружении Путина, - Буданов

"У нас есть свои источники. Так сказать, в ближайших кабинетах (к Путину). Поэтому мы обычно знаем, что происходит", - сказал он в интервью Reuters.

Глава ГУР также заявил, что Украина сделала выводы с 2014 года: "Тогда информационную войну мы полностью проиграли. А войну, начавшуюся (в 2022 году) - мы начали здесь совсем по-другому. И сейчас русские проигрывают информационную битву".

Буданов объяснил, зачем раскрыл своих агентов в окружении Путина. По его словам, когда ГУР констатирует факт наличия агентов в Кремле, в России начинают проводить внутренние проверки.Во время одной из таких они начали проверять абсолютно всех, кто имеет родственников, контакты, близких на территории Украины (а они оказались почти у всех).