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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Август » 7 » 07:06:58
 

Зачем Буданов раскрыл своих агентов в окружении Путина?

Вчера, 07:06:58 639 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зачем Буданов раскрыл своих агентов в окружении Путина?

Буданов объяснил, зачем раскрыл своих агентов в окружении Путина. По его словам, когда ГУР констатирует факт наличия агентов в Кремле, в России начинают проводить внутренние проверки.

Во время одной из таких они начали проверять абсолютно всех, кто имеет родственников, контакты, близких на территории Украины (а они оказались почти у всех). 
 
В результате посадили трех человек, а 31 уволили и перевели в другие места. Еще большой процент людей попал под определенное давление. То есть они парализовали собственную работу.

У украинской разведки есть источники в окружении Путина, - Буданов

"У нас есть свои источники. Так сказать, в ближайших кабинетах (к Путину). Поэтому мы обычно знаем, что происходит", - сказал он в интервью Reuters.
 
Глава ГУР также заявил, что Украина сделала выводы с 2014 года: "Тогда информационную войну мы полностью проиграли. А войну, начавшуюся (в 2022 году) - мы начали здесь совсем по-другому. И сейчас русские проигрывают информационную битву".
Тэги: Путин, Кремль, Буданов
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