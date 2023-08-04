Журналистам впервые показали MAGURA V5 - боевые морские беспилотники Украины. ФОТО

Журналисты американской телекомпании CNN рассказали, что первыми получили доступ на тайную базу украинских ВМС, где военные налаживают и тестируют один из наиболее тщательно охраняемых украинских секретов – ударные морские дроны.

Морские дроны украинцам наблюдать за ситуацией в Черном море и на Крымском полуострове и атаковать российские надводные цели. По военной мощи украинский флот и силы береговой обороны не могут сравниться с российскими, и морские аппараты стали важным инструментом борьбы на море.

Журналисты CNN – первые, кто получил доступ на эту секретную и тщательно охраняемую базу на одном из украинских озер. Их собеседники отказались назвать свои полные имена и звания в вооруженных силах Украины.

ВИДЕО секретной базы Украины



Оператор морского дрона, представившийся как «Акула», показал журналистам пульт управления, собранный в специальном чемоданчике.

Внутри – несколько изготовленных на заказ экранов, джойстики, ручки и кнопки, некоторые из которых прикрыты колпачками, чтобы случайно не нажать на них, особенно на кнопку с надписью «Подрыв».

Последние версии дронов, с которыми удалось ознакомиться журналистам CNN, весят до 1000 килограммов, несут до 300 кг взрывчатки, запас хода – до 800 километров с максимальной скоростью до 80 км/ч.

Разработчик дрона, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что к работе над аппаратом приступили только после начала полномасштабной войны. По его словам, это была важная работа, поскольку у Украины было не так много сил, чтобы противостоять морской державе – России.

«Нам надо было разработать что-то свое, поскольку своего производства у нас не было», - рассказывает он.

«Эти дроны - полностью украинского производства, - продолжает разработчик. – Они спроектированы и испытаны здесь. Мы сами производим корпуса, электронику и программное обеспечение. Более 50% производства находится в Украине».

АВТОР ФОТО,U24.GOV.UA

Украинцы довольно активно применяют морские дроны. Источники в украинских оборонных ведомствах подтвердили CNN, что такие аппараты участвовали как минимум в двух недавних атаках: на Керченский мост в июле и на порт Севастополь в Крыму в октябре прошлого года.

Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины, сообщили тогда BBC News Україна источники в СБУ.

«Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось», — рассказал источник в СБУ, правда, никаких других подробностей не раскрыл.

В результате нападения часть моста была выведена из строя и не будет эксплуатироваться как минимум до сентября.

29 октября 2022 года нескольким аппаратам удалось прорваться к стоянке кораблей и, по данным британской разведки, повредить тральщик «Иван Голубец» и фрегат «Адмирал Макаров».

АВТОР ФОТО,SERGEI MALGAVKO/TASS Крымский мост считался одним из самых защищенных объектов инфраструктуры полуострова

После этого ВСУ совершили еще несколько попыток атаковать Севастополь.

Как минимум, одна атака была выполнена против корабля в открытом море. Утром 24 мая три морских дрона атаковали российский разведывательный корабль «Иван Хурс», который, как сообщило российское минобороны, находился в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.

Российские военные утверждают, что все три катера были уничтожены, но ВСУ опубликовали видеозапись с камеры одного из них, и на этих кадрах видно, что дрон смог добраться до корабля вплотную. Впоследствии, правда, Россия показала фотографии «Хурса», который вернулся в Севастополь своим ходом.

Россияне еще не успели приспособиться к новым возможностям Украины, утверждают разработчики дронов.

«Очень трудно попасть в такой маленький дрон, его очень трудно найти, – говорит один из них. – На данный момент скорость этих дронов превышает скорость любого морского судна в Черноморском регионе».

АВТОР ФОТО,U24.GOV.UA Еще в ноябре прошлого года Украина объявила о строительстве флота морских дронов

Он утверждает, что их работа по российским военно-морским целям заставляет россиян отходить дальше в Черное море, что затрудняет нанесение ракетных ударов по Украине. «300, 400, 600 км – это большое расстояние, которое делает невозможными одни операции и затрудняет другие», – говорит он.

По его словам, это делает такие города, как Одесса, более безопасными.

Однако после удара по Керченскому мосту город несколько дней подвергался интенсивным воздушным атакам беспилотников и крылатых ракет, выпущенных, в том числе, и с кораблей с Черноморского флота России. Под ударом оказались 25 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенных в городе. Москва заявила, что это была ответная реакция, нацеленная на район, где, по ее мнению, строились и хранились морские дроны.

Среди разработчиков морских дронов, однако, царит оптимизм.

«Я думаю, что пройдет 5-10 лет или даже больше, прежде чем россияне смогут эффективно противостоять этому типу оборудования, – говорит он. – Их оборудование – это ХХ век, наше – ХХI-й. Нас разделяет целое столетие».

Беспилотник MAGURA V5

Морской беспилотник MAGURA V5, разработанный в Украине, предназначен для разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, а также боевых миссий.



Украинский морской беспилотник MAGURA V5 представили на международной выставке оборонной отрасли в Стамбуле International Defence Industry Fair (IDEF 2023). Об этом сообщает издание Промышленный Портал.



По информации СМИ, многоцелевой беспилотный надводный корабль, разработанный в Украине, предназначен для разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, противоминной борьбы, а также охраны морского флота и боевых миссии.

"Это доступное решение, легко запускаемое с любого удаленного места. Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность при работе в строгих условиях", – заявляют разработчики.





Заявленные характеристики:

Длина: 5500 мм или 5,5 м;

Ширина: 1500 мм или 1,5 м;

Высота над ватерлинией: 500 мм;

Крейсерская скорость: 22 узла;

Максимальная скорость: 42 узла;

Дальность: 450 морских миль (примерно 833 км);

Полезная нагрузка 320 кг;

Связь: Mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.



