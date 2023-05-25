Осколок попал под сердце: Буданов рассказал про тяжелое ранение

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов впервые рассказал о серьезном ранении на Донбассе. Как рассказал главный украинский разведчик журналистам NV, всего у него было три ранения, полученные во время спецоперации на Донбассе. Одно из них было тяжелым - осколок мины попал под сердце.

"Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 км, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но в принципе жить можно", - рассказал Буданов, не уточнив, когда именно получил это ранение.



Издание отмечает, что из-за страха и ненависти к Буданову русские уже более десятка раз организовывали покушения на его жизнь. Например, в 2019 году под его личный автомобиль российский киллер заложил взрывчатку, которая, к счастью, сдетонировала преждевременно.

Покушения на Буданова

Кирилл Буданов - одна из желанных целей россиян. Главу украинской разведки несколько раз пытались убить. Случаи участились во время полномасштабной войны.

В августе 2022 года обезвредили диверсионную группу, которая готовила убийство руководителя разведки Кирилла Буданова и главы Минобороны Алексея Резникова. По заданию координатора из Москвы один из злоумышленников подыскивал киллера, стать которым согласился житель Киева.

Деталями задержания поделился глава СБУ Василий Малюк. Он подчеркнул, что такие случаи – не единичные.

После убийства офицера ФСБ в Крыму на Буданова совершили не менее 10 покушений

На нынешнего руководителя Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова совершили не менее 10 покушений за почти семь лет. Попытки убить его начались с августа 2016 года, когда во временно оккупированном Крыму был ликвидирован подполковник ФСБ.

Такой информацией поделилось издание The Washington Post со ссылкой на "человека, близкого к Буданову". В качестве одного из примеров покушения журналисты привели случай в 2019 году, когда в машину главы ГУР заложили бомбу. Однако заряд взорвался преждевременно.

"Считалось, что Буданов был одним из причастных украинских спецоператоров, работавших в тылу врага, и позже он был награжден "Орденом Мужества" за нераскрытые операции", — написали репортеры в своем свежем материале, рассуждая о покушениях.

Журналисты во время интервью с Будановым спросили о ликвидации подполковника ФСБ. Однако глава ГУР ни подтвердил, ни опроверг свое участие в операции. Он лишь сказал: "Что-то случилось".

Репортеры подчеркнули, что Буданов ведет себя крайне осторожно. Разведчик якобы живет в своем кабинете, где постоянно играет классическая музыка. Это может быть защита от прослушивания. Он также редко появляется на публике.

Покушения на Буданова: что известно

В августе СБУ задержала членов диверсионно-разведывательной группы Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ, которые должны были убить Буданова и министра обороны Украины Алексея Резникова. За каждую цель российские "кураторы" обещали от $100 до 150 тысяч.

ДРГ была сформирована из боевика так называемой "ЛНР" и жителя Киева в качестве киллера. Последнему сначала доверили выполнить тестовое поручение.