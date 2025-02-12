Один з топів СБУ виявився шпигуном Росії, затримував сам Малюк - спецслужба

Помилка в тексті? Виділили слово мишкою і натисніть Ctrl+Enter

Служба безпеки України повідомила, що викрила у своїх лавах агента ФСБ, у середу зранку його особисто затримав голова СБУ Василь Малюк.

На росіян нібито працював керівник штабу антитерористичного центру СБУ, повідомили у відомстві.

Як повідомили джерела BBC Україна в спецслужбі, зрадником, який міг працювати на ФСБ, виявився полковник Дмитро Козюра.

Він очолював антитерористичне управління СБУ з 2019 року.

За словами Малюка, Служба безпеки задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності "щура".

"Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів", - розповів голова СБУ.

"За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника - мобільні термінали, комп'ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу", - додав він.

У відомстві зазначили, що через зрадника СБУ тривалий час передавала росіянам дезінформацію.

Голова СБУ Василь Малюк особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася викриттям та затримкою порушника. Про всі етапи операції напряму повідомляли президенту України.

Це найбільш високопосадовий працівник СБУ, якого затримували за звинуваченням у зраді за час великого вторгнення.

Деталі справи

Згодом речник СБУ Артем Дехтяренко повідомив деталі спецоперації.

За його словами, затриманий давно перебував у структурі СБУ, з 2014 по 2019 роки він пройшов шлях від начальника відділу до керівника управління по боротьбі з тероризмом.

За даними слідства, пізніше його завербували росіяни.

Автор фото,Скріншот з відео СБУ Підпис до фото,Затриманий передавав зокрема інформацію про наслідки російських обстрілів

"Певний час щур був законсервований російськими кураторами і не здійснював активної шпигунської діяльності. Наприкінці грудня минулого року ФСБ поновила з ним контакти", - розповів Дехтяренко.

Він зазначив, що вони також перебували під оперативним контролем СБУ.

За словами речника, із затриманим комунікував громадянин України М. Ситєнков, який раніше втік до Росії.

Під час Революції гідності він, з даними СБУ, входив до штабу заступника голови адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та брав активну участь в організації Антимайдану.

СБУ також встановила особу куратора зрадника з ФСБ - за даними відомства, ним був Юрій Шаталов.

"ФСБ ставила завдання збирати та передавати відомості у сфері оборони - особливу увагу приділяли даним щодо обізнаності України про дислокацію та переміщення ворожих сил на фронті", - зазначив речник СБУ.

Також Росію цікавила таємна інформація про озброєння українських військових, стан обʼєктів критичної інфраструктури, результати російських обстрілів, дані щодо військового та політичного керівництва держави, роботу державних реєстрів тощо.

Особливо кураторів цікавила інформація про роботу реєстрів після російської кібератаки у грудні 2024 року, і зрадник давав завдання своїм підлеглим збирати цю інформацію, додав Дехтяренко.

Затриманий регулярно контактував зі своїми кураторами та використовував для передачі їм інформації конспіративну квартиру у Києві, а також окремий мобільний телефон. Він також консультувався з ІТ-фахівцем, щоб налагодити безпечний канал звʼязку.

У СБУ також повідомили, що у матеріалах кримінальної справи фігурують близькі родичі шпигуна - "зокрема батько та матір, які виправдовують російську агресію, вихваляють Путіна та знають про роботу свого сина на ФСБ".

Батькам планують оголосити підозру за статтею про виправдовування агресії РФ проти України.

Речник СБУ додав, що сам затриманий "любив регулярно читати російські телеграм-канали та дивитися відео, як окупанти вбивають українців".

За його словами, затриманий працював на росіян "не лише з ідейних, але і з фінансових міркувань", намагався "вибити собі фінансування та натякав на грошові труднощі".

Затриманому посадовцю оголосили підозру за статтею про державну зраду. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Така спецоперація демонструє, що СБУ здатна оперативно реагувати на загрози та ефективно протидіяти ворогу", - заявив голова відомства Малюк і додав, що "очищення" служби триває і досі.

Відео як СБУ викрила «топщура» фсб