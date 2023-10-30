Бойцы СБУ жестко задержали агента ФСБ в Запорожье. ВИДЕО

В Запорожье украинские силовики провели задержание агента ФСБ, который устанавливал веб-камеры на улицах города. Таким образом он намеревался отслеживать продвижение колонн боевой техники Сил обороны и "сливать" данные врагу.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Злоумышленник сам вышел на администратора Telegram-канала российских пропагандистов и предложил свои услуги за денежное вознаграждение (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"После получения "предложения" администратор российского интернет-ресурса вывел мужчину на связь через мессенджер с представителем ФСБ. За выполнение вражеского задания российская спецслужба переправила на банковскую карточку своего агента денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен", – указано в материалах следствия.

Впрочем, сотрудники Службы безопасности своевременно обнаружили и деактивировали скрытые видеоустройства. Таким образом СБУ предотвратила передачу разведданных агрессору. В зоне особого внимания России были колонны тяжелой бронетехники и артиллерии ВСУ, которые вовлечены в контрнаступательные операции на южном фронте.

"На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Предателю грозит пожизненное заключение", – отметили в СБУ.

Видео задержания

