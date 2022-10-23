Президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев помогал России ремонтировать вертолёты КА-52 «Аллигатор»

СБУ подтвердила информацию о том, что задержан президент завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. А также - начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.
Им объявили о подозрении по двум статьям:
- - ст. 111-1 (коллаборационная деятельность)
- - ст. 111-2 (пособничество государству агрессору)
Задержание произошло в рамках дела по незаконной поставке со стороны Мотор Сич товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
По материалам следствия, к сделке причастно руководство завода, расположенного в Запорожье. Чиновники действовали в сговоре с приближенными к кремлю представителями российской корпорации «Ростех», которая является одним из главных производителей вооружений для России.
Подозреваемые, как заявляют в СБУ, наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию.
Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа:
- - Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан»
- - КА-52 «Аллигатор»
- - Ми-28Н «Ночной охотник»
Установлено, что соответствующие образцы армейской авиации захватчики массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину.
По версии СБУ, для обхода установленных ограничений на торговлю с РФ организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли заказ украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны.
Однако после получения военной продукции «посредники» переправляли ее в Россию. Также враг использовал иностранных посредников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей.
Судя по всему, это сотрудничество шло ещё до вторжения России.
СБУ публикует фото с обыска в доме Богуслаева.