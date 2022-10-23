Президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев помогал России ремонтировать вертолёты КА-52 «Аллигатор»

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Им объявили о подозрении по двум статьям:

- ст. 111-1 (коллаборационная деятельность)

- ст. 111-2 (пособничество государству агрессору)

Задержание произошло в рамках дела по незаконной поставке со стороны Мотор Сич товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

По материалам следствия, к сделке причастно руководство завода, расположенного в Запорожье. Чиновники действовали в сговоре с приближенными к кремлю представителями российской корпорации «Ростех», которая является одним из главных производителей вооружений для России.

Подозреваемые, как заявляют в СБУ, наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию.

Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа:

- Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан»

- КА-52 «Аллигатор»

- Ми-28Н «Ночной охотник»

Установлено, что соответствующие образцы армейской авиации захватчики массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину.

По версии СБУ, для обхода установленных ограничений на торговлю с РФ организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли заказ украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны.

Однако после получения военной продукции «посредники» переправляли ее в Россию. Также враг использовал иностранных посредников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей.

Судя по всему, это сотрудничество шло ещё до вторжения России.

СБУ публикует фото с обыска в доме Богуслаева.

СБУ подтвердила информацию о том, что задержан президент завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. А также - начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.