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Главная » Новости » Криминал » 2022 » Октябрь » 23 » 10:01:13

Президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев помогал России ремонтировать вертолёты КА-52 «Аллигатор»

Сегодня, 10:01:13 277 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев помогал России ремонтировать вертолёты КА-52 «Аллигатор»

СБУ подтвердила информацию о том, что задержан президент завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. А также - начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.
 
Им объявили о подозрении по двум статьям:
  • - ст. 111-1 (коллаборационная деятельность)
  • - ст. 111-2 (пособничество государству агрессору)
 
Задержание произошло в рамках дела по незаконной поставке со стороны Мотор Сич товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
 
По материалам следствия, к сделке причастно руководство завода, расположенного в Запорожье. Чиновники действовали в сговоре с приближенными к кремлю представителями российской корпорации «Ростех», которая является одним из главных производителей вооружений для России.
 
Подозреваемые, как заявляют в СБУ, наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию.
 
Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа:
  • - Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан»
  • - КА-52 «Аллигатор»
  • - Ми-28Н «Ночной охотник»
 
Установлено, что соответствующие образцы армейской авиации захватчики массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину.  
 
По версии СБУ, для обхода установленных ограничений на торговлю с РФ организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли заказ украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны.
 
Однако после получения военной продукции «посредники» переправляли ее в Россию. Также враг использовал иностранных посредников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей.
 
Судя по всему, это сотрудничество шло ещё до вторжения России. 
 
СБУ публикует фото с обыска в доме Богуслаева.
Тэги: запорожье, Мотор сич, СБУ, богуслаев
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