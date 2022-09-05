Еленовка: что на самом деле произошло в колонии с бойцами

В результате взрыва, прогремевшего в ночь на 29 июля в исправительной колонии №120 в Еленовке под Донецком, погибли более 50 украинских военнопленных. Киев и Москва, как обычно, обвиняют в случившемся друг друга. Криминалисты и эксперты в области вооружений, с которыми поговорили корреспонденты Би-би-си, объяснили, почему российская версия обстоятельств трагедии не соответствует действительности.

Внимание, в статье содержатся подробности, которые могут шокировать.

Кадры, сделанные на месте взрыва, ужасны. На них видны обугленные тела, лежащие среди груды двухярусных металлических кроватей. Снаружи, на бетонной плите, тел еще больше.

Трагедия, шокировавшая всю Украину и спровоцировавшая массовые протесты во многих странах мира, унесла жизни по меньшей мере 50 сдавшихся в плен украинских военных. Еще 73 человека получили ранения. Произошло всё на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики: село Еленовка находится под контролем пророссийских сил с 2014 года, когда на востоке страны началась война.

Внимательно изучив фотографии из российских источников, мы поговорили с экспертами по баллистике и криминалистике, чтобы выяснить, что именно произошло - и чего совершенно точно не происходило - в исправительной колонии №120.

Мы также взяли интервью у семи бывших военнопленных, которые были освобождены всего за несколько недель до нападения. Они описывают мрачную картину жизни в Еленовке незадолго до трагедии.

Кроме того, Би-би-си обратилась за комментарием в министерство обороны России, но ответа не последовало.

Пенитенциарное заведение в Еленовке официально известно как Волновахская исправительная колония №120. Именно под таким названием оно работало с 1999 года - и до 2014-го, когда его захватили пророссийские силы.

Сейчас в колонии содержатся тысячи пленных - от гражданских волонтеров до украинских военных. Всех их захватили на юге и востоке страны - либо пророссийские силы так называемой "ДНР", либо непосредственно российские войска.

В числе содержащихся там военнопленных - сотни бойцов полка "Азов". Он был создан в 2014 году как добровольческий батальон и сначала имел ультраправый характер, но позже был реорганизован и вошел в состав Национальной гвардии Украины

После долгой и отчаянной обороны Мариуполя, завершившейся в апокалиптических руинах металлургического гиганта "Азовсталь", за служащими "Азова" закрепилась репутация самых бесстрашных бойцов Украины.

Из заявлений украинской власти и списка погибших, который обнародовали власти РФ, можно сделать вывод, что большинство погибших и раненых были именно из "Азова".

Российская сторона утверждает, что Вооруженные силы Украины обстреляли колонию из реактивных систем залпового огня HIMARS, которую Киеву предоставили США.

АВТОР ФОТО,REUTERS. Разрушенный завод "Азовсталь"

"Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несут лично [президент Украины Владимир] Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон", - заявил официальный представитель министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские власти также продемонстрировали обломки боеприпаса HIMARS, которые якобы были найдены на месте происшествия.

Лидер так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что ВСУ намеренно ударили по Еленовке, чтобы скрыть военные преступления и уничтожить своих бойцов, которые начали давать показания. В частности, о нападениях на гражданское население, которые, по словам Пушилина, осуществлялись по личному приказу Зеленского.

"Доказательствами были показания пленных, - говорил Пушилин в интервью российскому телевидению - Киев решил уничтожить улики".

На спутниковом снимке, сделанном на следующий день после нападения, видно одно здание, значительно пострадавшее в результате взрыва.

Бывшие пленные говорят, что это здание было расположено в промышленной зоне, далеко от основных бараков, в которых их держали.

Би-би-си поговорила с шестью экспертами по вооружениям и криминалистике, чтобы изучить доказательства - спутниковые снимки и видео разрушенного здания - и внимательно проанализировать заявления России о том, что Украина якобы обстреляла пленных ракетами.

Выводы экспертов оказались на удивление однозначными.

"Не может быть, чтобы причиной разрушений была [реактивная система залпового огня]", - уверен Боб Седдон, бывший главный технический специалист британской армии по боеприпасам. По его словам, заметные на фото разрушения слишком локализованы.

Подпись к видео, Последствия удара по колонии в Еленовке. Без комментариев

При этом, несмотря на ужасающие последствия взрыва внутри здания, само оно устояло и даже не было слишком повреждено. По словам эксперта, РСЗО типа HIMARS, наносит куда более серьезные повреждения.

Кроме того, тела внутри здания, которые можно увидеть на кадрах российских СМИ, были целыми, а не разлетелись на отдельные фрагменты, отмечает доктор Шехан Хеттиарачи, ведущий хирург и главный травматолог Имперского колледжа Лондона.

Судя по всему, в данном случае был применен некий метод сжигания, считает другой эксперт - Салейха Ахсан, британский врач с большим опытом работы в зонах конфликта.

Пит Нортон, специалист по взрывотехнике и технике безопасности в британской Академии обороны в Шривенхеме, на основе имеющихся весьма ограниченных сведений делает вывод, что "взрывной заряд, возможно, усиленный топливом", был размещен внутри здания.

На сайте CAT-UXO, который специализируется на распространении информации о взрывчатых веществах, указано: "Такое устройство могло быть использовано для нанесения вреда в результате пожара или уничтожения доказательств для судебной экспертизы".

Одним из весьма сомнительных доказательств, независимого подтверждения которому нам найти так и не удалось, был телефонный звонок, якобы перехваченный украинскими спецслужбами.

АВТОР ФОТО,REUTERS После трагедии прошел уже месяц. Не имея доступа ни к колонии, ни к телам погибших, их семьи говорят, что не верят спискам, которые обнародовала Россия.

Аудиозапись украинские власти обнародовали через несколько часов после того, как Москва возложила ответственность за обстрел колонии на ВСУ. На ней двое неизвестных обсуждают, как всего за два дня до взрыва 200 бойцов "Азова" были якобы перемещены из барака в изолированный индустриальный ангар.

Один из мужчин говорит, что снаряды из российских "Градов" выпустили в воздух, чтобы заглушить звук взрыва внутри помещения, и что "скорее всего, взрывное устройство было заложено заранее".

Би-би-си обратилась к украинским властям с просьбой предоставить более детальную информацию по поводу перехваченной записи, однако официальный Киев от комментариев отказался.

Без доступа к месту преступления невозможно точно сказать, что именно произошло той страшной ночью. Но даже по внешнему виду здания становится очевидно, что пленных держали в плохих условиях.

Эксперты аналитической компании McKenzie Intelligence Services, которые изучают военные травмы, считают, что некоторые из людей, чьи тела видны на кадрах, снятых возле ангара, могли обгореть уже после смерти.

Подчеркивая, что их выводы основываются только на одном видео, специалисты говорят, что некоторые тела кажутся "истощенными и страдавшими от недоедания". А это, по их словам, свидетельствует о крайне низком уровне обращения в Еленовском СИЗО с военнопленными

Аналитики из SOAR, компании, которая занимается составлением карт на основе спутниковых снимков, указывают на еще одно доказательство, присутствовавшее до взрыва: раскопанная земля.

Украинские чиновники заявили журналистам, что на спутниковых снимках видны следы выкопанных могил и что тюрьма готовилась хоронить погибших. Однако только этих изображений недостаточно, чтобы подтвердить какие-либо захоронения или намерение их делать.

Мы также поговорили с семью бывшими заключенными Еленовской колонии. Их освободили за несколько недель до взрыва, и ни один из них не знает, почему их внезапно отпустили вместе с десятками других.

Независимо друг от друга все они описывают одну и ту же картину: переполненные бараки, плохие санитарные условия и травля со стороны охранников. Все также утверждают, что самыми трудными были первые несколько недель, пока пленных допрашивали и готовили к переводу в постоянные бараки.



АВТОР ФОТО,REUTERS. Акция протеста против убийства украинских военных в Еленовке

"Все время было слышно, как бьют кого-то из пленных. При этом фоном включали громкую музыку, чтобы заглушить крики избиваемых людей", - рассказал водитель-волонтер Константин Величко, которого задержали, когда он помогал вывозить людей из Мариуполя.

Все говорили, что после перевода в обычные бараки бытовые условия стали получше. Но непреходящий страх попасться охранникам под горячую руку никуда не делся.

"Начальник тюрьмы сказал мне прямым текстом, что мы - его рабы", - вспоминает инженер Руслан, который пробыл в колонии больше трех месяцев за то, что помогал украинцам бежать от обстрелов Мариуполя.

С начала полномасштабного вторжения Россия и подконтрольные ей сепаратисты задерживали все больше украинцев: как военных, так и тех, кто не прошел фильтрацию. Для их содержания на оккупированных украинских территориях была создана целая тюремная сеть, рассказала Би-би-си координатор "Медиа-инициативы за права человека", правозащитница Татьяна Катриченко.

До перевода в Еленовку Руслана и других бывших заключенных, с которыми поговорила Би-би-си, держали в других пенитенциарных заведениях самопровозглашенной "ДНР" - где, по их словам, условия были такими же ужасными.

Еды не хватало, вспоминают бывшие пленные, в среднем рацион складывался из половины бутылки воды, куска хлеба и нескольких ложек каши.

Но хуже всего приходилось бойцам "Азова", утверждают бывшие узники.

Полицейский Виктор рассказывает, как он стоял в очереди к врачу. Рядом с ним приема ждал 20-летний "азовец".

"Азовца избили после приезда. Так жестоко, что он не мог подняться с колен, - говорит Виктор (его имя изменено по соображениям безопасности). - Тогда один из надзирателей крикнул: "Смотрите, новое мясо привезли!" И его заставили голыми руками выгребать туалет".

Через месяц в тюрьму привезли еще несколько сотен бойцов "Азова", вспоминает Виктор.

16-17 апреля именно в Еленовскую колонию №120 было доставлено немало защитников мариупольской "Азовстали", сдавшихся в плен по распоряжению киевских властей, которые надеялись позже обменять их на пленных россиян. По словам Виктора, их поместили в отдельный барак, подальше от других задержанных.

В середине мая в Еленовской тюрьме стало больше российского персонала. Тогда же над ней подняли российский флаг. Об этом Би-би-си рассказал бывший гражданский заключенный 120-й колонии Виталий Сытников. Он родом из Мариуполя и был задержан в городе, когда приехал туда эвакуировать людей из-под обстрелов.

Те же перемены в колонии упоминают и другие собеседники.

"Азовцев" охраняли даже от нас, других заключенных. Россияне их очень боялись", - говорит Виталий.

Издевательства над "азовцами" были нещадными, свидетельствуют все бывшие пленные. "Они так их ненавидели!" - вспоминает Руслан.

В интервью, которое мы взяли уже после взрыва, Руслан даже утверждает, что слышал, как планировалось нападение: "Я неоднократно слышал, как российские военные и охранники "ДНР" обсуждали, что вот если бы собрать всех "азовцев" в одной казарме и обстрелять их ракетами…"

18 мая колонию посетил Международный красный комитет Красного Креста, чтобы "оценить потребности" военнопленных. Но поговорить с заключенными с глазу на глаз членам делегации не позволили, рассказали Би-би-си участники миссии.

После трагедии прошло уже больше месяца. Не имея возможности ни попасть в колонию, ни получить тела погибших пленных, их семьи говорят, что не верят спискам, которые обнародовала Россия.

Украина требует, чтобы ООН получила доступ к расследованию взрыва, который президент Зеленский назвал "умышленным военным преступлением".

О готовности помочь украинским защитникам, которые получили ранения в результате взрыва в Еленовке, заявил Международный комитет Красного Креста.

"Сейчас наш приоритет - обеспечить раненым жизненно необходимое им лечение, а телам погибших - достойное обращение", - говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.