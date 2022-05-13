Окруженные бойцы «Азова» взяли штурмом позиции оккупантов на «Азовстали» в Мариуполе. ВИДЕО

"Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава продолжается, несмотря ни на что", - сказано в сообщении.

Бойцы полка опубликовали видео, на котором запечатлено одно из боестолкновений с российскими захватчиками непосредственно на территории завода.Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что сейчас главной задачей оккупантов является блокирование всех возможных выходов из систем подземных переходов, которые ведут в город с территории "Азовстали".Напомним, накануне вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о новом предложении, которое украинская сторона сделала России для спасения защитников Мариуполя. Киев предлагает обменять тяжелораненых украинских военных на пленных россиян.До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская сторона отказывается выпускать заблокированных на "Азовстали" украинских бойцов в обмен на пленных россиян.Автор: Артем Малиновский, Диалог