Город Рубежное разделил судьбу Мариуполя. Разрушен до основания - глава Луганской области

Руководитель Луганской областной администрации Сергей Гайдай рассказал о судьбе города Рубежное, за который с самого начала войны шли тяжелые бои. По его словам, фактически он был "разрушен до основания", как и Мариуполь:

"Уцелевших построек нет, многие дома восстановить невозможно. Во дворах – кладбища. До войны здесь проживало более 60 тысяч жителей. Они работали на заводах, в бюджетной сфере, в развитом малом предпринимательстве.

Сегодня жители разделились на три категории: эвакуированные в безопасные города Украины или за границу; те, кого депортировали в Россию или на оккупированные территории; те, что до сих пор в заложниках у кадыровцев и живут в подвалах города.

Разграбленные выжженные кирпичные коробки – это теперь наше Рубежное. Мы будем строить его почти с нуля".

Ранее глава минобороны России Сергей Шойгу заявил, что "освобождение" самопровозглашенной ЛНР "близится к завершению". Власти России считают ЛНР все территории, которые входят в границы Луганской области.

Гайдай ранее говорил, что на данный момент Украина контролирует только 10% региона.