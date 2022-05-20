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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Май » 20 » 21:08:04

Город Рубежное разделил судьбу Мариуполя. Разрушен до основания - глава Луганской области

Сегодня, 21:08:04 133 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Город Рубежное разделил судьбу Мариуполя. Разрушен до основания - глава Луганской области

Руководитель Луганской областной администрации Сергей Гайдай рассказал о судьбе города Рубежное, за который с самого начала войны шли тяжелые бои. По его словам, фактически он был "разрушен до основания", как и Мариуполь:
 
"Уцелевших построек нет, многие дома восстановить невозможно. Во дворах – кладбища. До войны здесь проживало более 60 тысяч жителей. Они работали на заводах, в бюджетной сфере, в развитом малом предпринимательстве.
 
Сегодня жители разделились на три категории: эвакуированные в безопасные города Украины или за границу; те, кого депортировали в Россию или на оккупированные территории; те, что до сих пор в заложниках у кадыровцев и живут в подвалах города.
 
Разграбленные выжженные кирпичные коробки – это теперь наше Рубежное. Мы будем строить его почти с нуля".
 
Ранее глава минобороны России Сергей Шойгу заявил, что "освобождение" самопровозглашенной ЛНР "близится к завершению". Власти России считают ЛНР все территории, которые входят в границы Луганской области.
 
Гайдай ранее говорил, что на данный момент Украина контролирует только 10% региона.
Тэги: Мариуполь, Рубежное, война в Украине
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