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Лучшие работы фотографа Евгения Малолетка в инстаграм. ФОТО

Сегодня, 17:56:56 258 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Лучшие работы фотографа Евгения Малолетка в инстаграм. ФОТО

Евгений Малолетка — украинский фотограф и корреспондент. Он получил широкую известность фоторепортажем о блокаде Мариуполя в ходе военного вторжения России в Украину в марте 2022 года.

Женя Малолетка родился в городе Бердянск (сегодня оккупирован Россией) и в 2010 году окончил Киевский политехнический институт по специальности инженера. В 2009 году он начал публиковаться как фотожурналист для агентств УНИАН и PHL.

В 2013—2014 году Малолетка освещал протесты в Киеве, приведшие к отстранению президента Януковича. 1 декабря 2013 года, когда он вёл съёмку на Банковой улице около здания администрации президента, сотрудники «Беркута» избили его, сломали руку и разбили камеру.

В ночь на 24 февраля 2022 года, ожидая вторжения российских войск, командированные «Ассошиэйтед Пресс» Малолетка и видеожурналист Мстислав Чернов прибыли в Мариуполь. В следующие дни они снимали разрушения, вызванные обстрелами города, и работу врачей в местных госпиталях. 

9 марта 2022 года Малолетка снял последствия российского авиаудара по городской больнице №3 Мариуполя и пациенток родильного отделения. Одна из них, Марианна Вышемирская, родила на следующий день после бомбардировки, вторая (её имя неизвестно) умерла от ран. 

Фотографии разбомбленного российскими войсками родильного отделения получили широчайшую известность, став одним из символов этой войны. Журналисты покинули Мариуполь 15 марта 2022 года в составе колонны, выехавшей после открытия гуманитарного коридора.

Instagram Evgeniy Maloletka


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Тэги: фотографии, фотограф, война в Украине, инстаграм, Мариуполь
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