Сегодня
: Воскресенье, 23 Октября 2022
17:50:51
запомнить
скрытый
|
Меню сайта
Новости
Война
Карта боевых действий
Воздушные тревоги
Хронология войны
Telegram
Инсайдер UA
Украина Сейчас
ТРУХА Украина
NEXTA Live
ТСН новини
Українська правда
BBC News
Блоги
Статьи
Видео
Объявления
Сайты
Экономика
Криминал
Происшествия
Спорт
Культура
Общество
Власть
Политика
Армия
Главная
»
Новости
»
Война в Украине
»
2022
»
Октябрь
»
23
»
17:15:18
Лучшие кадры: захватывающие фотографии о войне в Украине и мире. Фотогалерея октября 2022
Сегодня, 17:15:18
88
0
Ошибка?
Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Это некоторые из самых убедительных фотографий уходящей недели 2022 года, сделанных по регионам, где работает RFE/RL: Украина, Россия, Венгрия...
1. Тело недавно погибшего украинского военнослужащего перед похороном на кладбище в Харькове.
2. Мужчина проходит мимо рекламного щита в столице Венгрии Будапеште, на котором написано: «Брюссельские санкции наказывают нас» против России за ее неспровоцированное вторжение в Украину.
3. Мужчина проезжает на велосипеде мимо граффити на стене в Купянске (Харьковщина), на котором написано: «Мы умножим любовь в мире, и для этого мы ПОБЕДИМ!»
4. Пламя и дым поднимаются над местом происшествия после того, как российский военный самолет врезался в жилой район в Ейске, Россия, 17 октября, из-за отказа двигателя на взлете. Крушение вызвало огромный пожар, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека, шестеро пропали без вести и еще 21 человек получил ранения, восемь из которых были в тяжелом состоянии. Один из пилотов (справа) выпрыгнул с парашютом в безопасное место.
5. Украинский солдат всматривается в небо под звуки сирены воздушной тревоги во время удара российского беспилотника по Киеву 17 октября.
6. Серые журавли прилетают на ночлег на закате над озером Элепи в степи Хортобадь на северо-востоке Венгрии.
7. Россиянка стоит у выставки фото солдат, воевавших во время российского неспровоцированного вторжения в Украину, под названием «Герои с вечным русским сердцем» в Москве, 17 октября.
8. Пожарные работают после атаки российских беспилотников в Киеве 17 октября.
9. Красная луна над Москвой рано утром 17 октября.
10. Украинские солдаты несут гроб во время похорон своего сослуживца Валерия Хорошева, недавно погибшего в бою с российскими войсками, Львов, Украина, 18 октября.
Тэги:
война в Украине
,
фотографии
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:
Новости по теме:
Фотоклуб «Фотосфера» представит Житомир на международной Фотоярмарке
Полуобнаженная девушка и два фотографа провели в новом фонтане фотосессию. ФОТО
В Житомире стартует новый проект "Фотоквест = 64"
В Житомире открылась выставка фотографий клуба «Фотосфера». ФОТО
В Житомире открылась фотовыставка газеты «День». ФОТО
Игорь Донченко и Анатолий Козачук победили на Всеукраинском фотоконкурсе
Житомирский «PhotoFun» провел встречу, посвященную Дню Святого Валентина. ФОТО
Яндекс запустил новый сервис «Карты-Панорамы улиц». ФОТО
В Житомире открылась фотовыставка краеведа Георгия Мокрицкого
Житомирская милиция провела фотоконкурс «Будни участкового инспектора». ФОТО
На улицах Житомира прошла необычная фотосессия. ФОТО
Житомирский фотограф Игорь Донченко получил Гран-при международного конкурса
Участковый инспектор из Чуднова победил на Всеукраинском фотоконкурсе. ФОТО
Житомирский фотограф Антон Янковой покажет жизнь Непала. ФОТО
Фотографы братья Самоновы приглашают житомирян на выставку «Ноктюрн мгновений». ФОТО