Лучшие кадры: захватывающие фотографии о войне в Украине и мире. Фотогалерея октября 2022

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Это некоторые из самых убедительных фотографий уходящей недели 2022 года, сделанных по регионам, где работает RFE/RL: Украина, Россия, Венгрия...

1. Тело недавно погибшего украинского военнослужащего перед похороном на кладбище в Харькове.

2. Мужчина проходит мимо рекламного щита в столице Венгрии Будапеште, на котором написано: «Брюссельские санкции наказывают нас» против России за ее неспровоцированное вторжение в Украину.

3. Мужчина проезжает на велосипеде мимо граффити на стене в Купянске (Харьковщина), на котором написано: «Мы умножим любовь в мире, и для этого мы ПОБЕДИМ!»

4. Пламя и дым поднимаются над местом происшествия после того, как российский военный самолет врезался в жилой район в Ейске, Россия, 17 октября, из-за отказа двигателя на взлете. Крушение вызвало огромный пожар, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека, шестеро пропали без вести и еще 21 человек получил ранения, восемь из которых были в тяжелом состоянии. Один из пилотов (справа) выпрыгнул с парашютом в безопасное место.

5. Украинский солдат всматривается в небо под звуки сирены воздушной тревоги во время удара российского беспилотника по Киеву 17 октября.

6. Серые журавли прилетают на ночлег на закате над озером Элепи в степи Хортобадь на северо-востоке Венгрии.

7. Россиянка стоит у выставки фото солдат, воевавших во время российского неспровоцированного вторжения в Украину, под названием «Герои с вечным русским сердцем» в Москве, 17 октября.

8. Пожарные работают после атаки российских беспилотников в Киеве 17 октября.

9. Красная луна над Москвой рано утром 17 октября.