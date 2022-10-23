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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Октябрь » 23 » 17:15:18

Лучшие кадры: захватывающие фотографии о войне в Украине и мире. Фотогалерея октября 2022

Сегодня, 17:15:18 88 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Лучшие кадры: захватывающие фотографии о войне в Украине и мире. Фотогалерея октября 2022

Это некоторые из самых убедительных фотографий уходящей недели 2022 года, сделанных по регионам, где работает RFE/RL: Украина, Россия, Венгрия...

 

Тело недавно погибшего украинского военнослужащего перед похороном на кладбище в Харькове.
1. Тело недавно погибшего украинского военнослужащего перед похороном на кладбище в Харькове.
Мужчина проходит мимо рекламного щита в столице Венгрии Будапеште, на котором написано: &laquo;Брюссельские санкции наказывают нас&raquo; против России за ее неспровоцированное вторжение в Украину.
2. Мужчина проходит мимо рекламного щита в столице Венгрии Будапеште, на котором написано: «Брюссельские санкции наказывают нас» против России за ее неспровоцированное вторжение в Украину.
Мужчина проезжает на велосипеде мимо граффити на стене в Купянске (Харьковщина), на котором написано: &laquo;Мы умножим любовь в мире, и для этого мы ПОБЕДИМ!&raquo;
3. Мужчина проезжает на велосипеде мимо граффити на стене в Купянске (Харьковщина), на котором написано: «Мы умножим любовь в мире, и для этого мы ПОБЕДИМ!»
Пламя и дым поднимаются над местом происшествия после того, как российский военный самолет врезался в жилой район в Ейске, Россия, 17 октября, из-за отказа двигателя на взлете. Крушение вызвало огромный пожар, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека, шестеро пропали без вести и еще 21 человек получил ранения, восемь из которых были в тяжелом состоянии. Один из пилотов (справа) выпрыгнул с парашютом в безопасное место.
4. Пламя и дым поднимаются над местом происшествия после того, как российский военный самолет врезался в жилой район в Ейске, Россия, 17 октября, из-за отказа двигателя на взлете. Крушение вызвало огромный пожар, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека, шестеро пропали без вести и еще 21 человек получил ранения, восемь из которых были в тяжелом состоянии. Один из пилотов (справа) выпрыгнул с парашютом в безопасное место.
Украинский солдат всматривается в небо под звуки сирены воздушной тревоги во время удара российского беспилотника по Киеву 17 октября.
5. Украинский солдат всматривается в небо под звуки сирены воздушной тревоги во время удара российского беспилотника по Киеву 17 октября.
Серые журавли прилетают на ночлег на закате над озером Элепи в степи Хортобадь на северо-востоке Венгрии.
6. Серые журавли прилетают на ночлег на закате над озером Элепи в степи Хортобадь на северо-востоке Венгрии.
Россиянка стоит у выставки фото солдат, воевавших во время российского неспровоцированного вторжения в Украину, под названием &laquo;Герои с вечным русским сердцем&raquo; в Москве, 17 октября.
7. Россиянка стоит у выставки фото солдат, воевавших во время российского неспровоцированного вторжения в Украину, под названием «Герои с вечным русским сердцем» в Москве, 17 октября.
Пожарные работают после атаки российских беспилотников в Киеве 17 октября.
8. Пожарные работают после атаки российских беспилотников в Киеве 17 октября.
Красная луна над Москвой рано утром 17 октября.
9. Красная луна над Москвой рано утром 17 октября.
Украинские солдаты несут гроб во время похорон своего сослуживца Валерия Хорошева, недавно погибшего в бою с российскими войсками, Львов, Украина, 18 октября.
10. Украинские солдаты несут гроб во время похорон своего сослуживца Валерия Хорошева, недавно погибшего в бою с российскими войсками, Львов, Украина, 18 октября.
Тэги: война в Украине, фотографии
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