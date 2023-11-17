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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Ноябрь » 17 » 15:54:55
 

Зеленский публикует фото украинских военных на левом берегу Днепра

Сегодня, 15:54:55 376 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зеленский публикует фото украинских военных на левом берегу Днепра

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии украинских военных — согласно его подписи, на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Ранее в пятницу украинские военные впервые стали официально заявлять об «успешных действиях» на восточном берегу и создании «плацдармов», о чем в ноябре писали СМИ.

Фото

фото украинских военных на левом берегу Днепра
фото украинских военных на левом берегу Днепра
фото украинских военных на левом берегу Днепра
фото украинских военных на левом берегу Днепра
фото украинских военных на левом берегу Днепра
фото украинских военных на левом берегу Днепра
фото украинских военных на левом берегу Днепра
Photo: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova

Ранее мы сообщали

Морской пехоте ВСУ удалось захватить и удержать небольшие плацдармы на левом берегу Днепра. Это одно из немногих направлений на поле боя, где украинские войска продолжают наступление, а не стоят в обороне.

Самое главное сейчас для ВСУ — это перебросить на плацдармы тяжелую бронетехнику и по возможности расширить их, говорит в интервью Би-би-си эксперт Центра оборонных стратегий, экс-заместитель начштаба Военно-морских сил ВСУ Андрей Рыженко.

Несмотря на ограниченное количество десантных катеров и отсутствие поддержки с воздуха, украинские войска имеют шансы на успех, полагает аналитик, учитывая отсутствие у РФ достаточного количества резервов на Херсонском направлении и мощных оборонительных укреплений на побережье Днепра.

Основная задача ВСУ на этом направлении — это перерезать российские логистические маршруты из аннексированного Крыма.
Тэги: война в Украине, фотографии, Зеленский, Херсон

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