Зеленский публикует фото украинских военных на левом берегу Днепра

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии украинских военных — согласно его подписи, на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Ранее в пятницу украинские военные впервые стали официально заявлять об «успешных действиях» на восточном берегу и создании «плацдармов», о чем в ноябре писали СМИ.
Фото
Photo: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova
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Морской пехоте ВСУ удалось захватить и удержать небольшие плацдармы на левом берегу Днепра
. Это одно из немногих направлений на поле боя, где украинские войска продолжают наступление, а не стоят в обороне.
Самое главное сейчас для ВСУ — это перебросить на плацдармы тяжелую бронетехнику и по возможности расширить их, говорит в интервью Би-би-си эксперт Центра оборонных стратегий, экс-заместитель начштаба Военно-морских сил ВСУ Андрей Рыженко.
Несмотря на ограниченное количество десантных катеров и отсутствие поддержки с воздуха, украинские войска имеют шансы на успех, полагает аналитик, учитывая отсутствие у РФ достаточного количества резервов на Херсонском направлении и мощных оборонительных укреплений на побережье Днепра.
Основная задача ВСУ на этом направлении — это перерезать российские логистические маршруты из аннексированного Крыма.