«Плацдарм надежды». ВСУ смогли закрепиться на левобережье Херсонщины, но что дальше?

Одно из немногих направлений на поле боя, где украинские войска продолжают наступление, а не стоят в обороне — это Херсонщина. Здесь на левом берегу Днепра морской пехоте ВСУ удалось захватить и удержать небольшие плацдармы. Но что будет дальше?

Наличие сразу нескольких тактических плацдармов украинцев на оккупированном россиянами берегу Херсонской области — это уже свершившийся факт. При том, что руководство ВСУ ни разу не подтверждало и не опровергало его.

Однако политическая власть уже публично сообщила о «хороших шагах на Херсонщине». Об этом 8 ноября сказал президент Владимир Зеленский, а 14 ноября глава его офиса Андрей Ермак прямо заявил, что «украинские силы закрепились на левом берегу Днепра».

Российские власти не слишком акцентируют внимание на этом участке фронта. Представители минобороны РФ, правда, чуть ли не ежедневно рапортуют о «предотвращении» попыток украинских военных форсировать Днепр.

В конце октября российские СМИ сообщили о смене командующего российской группировки на этом направлении. Ее возглавил руководитель воздушно-десантных войск Михаил Теплинский.

Основная задача, которая, очевидно, перед ним стоит, — ликвидировать украинские плацдармы на Херсонщине и обезопасить для Кремля это направление.

Что это за плацдармы?

Аналитики указывают, что расширение украинского плацдарма у Крынок позволит перерезать важную для российских войск рокадную дорогу из Олешек в Новую Каховку



Первые попытки форсировать Днепр на малоразмерных лодках украинские войска начали предпринимать чуть ли не год назад.

В конце ноября — начале декабря 2022 года, когда армия РФ оставила правобережье, украинцы начали попытки установить контроль над заболоченными островами посередине Днепра.

Активные действия на этом направлении продолжились весной этого года. Правда, их существенно затормозил взрыв дамбы Каховской ГЭС 6 июня и разлив Днепра на Херсонщине.

Однако ВСУ удалось форсировать реку и закрепиться на небольшом участке на левом берегу возле опор разрушенного Антоновского моста.

В августе появились сообщения еще об одном плацдарме — в 20 км на восток возле села Казачьи Лагеря. А в октябре российские «военные блогеры» начали говорить еще о двух плацдармах — возле поселка Крынки (в 7 км к востоку от Казачьих Лагерей) и возле Песчановки (в 3 км к востоку от Олешек).



АВТОР ФОТО,1 ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН МОРСКОЙ ПЕХОТЫ Морская пехота ВСУ смогла форсировать Днепр и захватить плацдарм на левобережье Херсонщины, а также, по некоторым данным, переправить на него бронетехнику. На фото — учения морпехов по переправке БТР через водную преграду в сентябре этого года



Источники Украинской службы Би-би-си среди военных ВСУ, которые воюют на этом направлении, подтверждают контроль над некоторыми из этих плацдармов по состоянию на 14 ноября. Обеспечение бойцов боекомплектом и ротация военных происходят с помощью малоразмерных лодок, на которых пересекают Днепр, а также его притоки — Конку и Крынку.

Генерал ВСУ Дмитрий Марченко, который отвечал за оборону Николаева, а сейчас продолжает работать на южном направлении с отрядом операторов БПЛА, говорит о «тяжелой ситуации» здесь.



АВТОР ФОТО,36 ОТДЕЛЬНАЯ БРИГАДА МОРСКОЙ ПЕХОТЫ Кадры с учений бойцов 36-й бригады морской пехоты ВСУ



«Мы перебросили определенные силы на тот берег. Сейчас они хотят закрепиться для планирования дальнейших наступательных действий, — отметил он в интервью. — Но ситуация очень сложная, очень тяжелая, потому что есть преграда — это река. И переброска [сил и средств] происходит под обстрелами и под [огневым] контролем российской стороны».

Самое главное сейчас для ВСУ — это перебросить на плацдармы тяжелую бронетехнику и по возможности расширить их, говорит в интервью Би-би-си эксперт Центра оборонных стратегий, экс-заместитель начштаба Военно-морских сил ВСУ Андрей Рыженко.

По его словам, украинская морская пехота обучена и готова к таким действиям, но не имеет достаточного количества десантных катеров.

Также нет поддержки с воздуха.

Несмотря на это, украинские войска имеют шансы на успех, полагает аналитик, учитывая отсутствие у РФ достаточного количества резервов на Херсонском направлении и мощных оборонительных укреплений на побережье Днепра.

«Главное, я думаю, что у Украины не очень много времени на это, — считает Рыженко. — Есть несколько недель, чтобы использовать их неготовность на этом направлении — чтобы не повторилось то, что произошло в Запорожской области, когда россияне построили „линию Суровикина“, наставили мин и бетонных заграждений».

Для чего эти плацдармы?

При идеальном развитии событий, украинцам удастся не только удержать тактические плацдармы, но и объединить их в оперативный, с которого они смогли бы двигаться дальше вглубь оккупированной территории.

До главной цели — крымского перешейка — около 100 км.

Однако ближайшая цель — это перерезать трассу Алешки — Новая Каховка (дорога Т2206), до которой примерно 5-7 км, объясняет военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«Главный смысл — перерезать дорогу, которая идет на Новую Каховку. Не ту, которая прибрежная и идет через Казачьи лагеря, Крынку, Корсунку и т. д. Там есть еще одна дорога, которая более важна, потому что она рокадная (то есть параллельна линии фронта — Би-би-си), что важно для маневра по фронту».

В интервью 5-му каналу эксперт указывает на то, что Россия не сможет оперативно отправлять резервы на «горячие участки» фронта, если не будет контролировать основные трассы на Херсонщине.

«Противник не удержит левый берег, если лишить его способности маневрировать», — резюмирует он.

Более того, отдельные представители российской власти уже начали говорить о том, что ВСУ удалось-таки перерезать трассу из Олешек в Новую Каховку. В частности, об этом сказал в эфире российского телевидения представитель оккупационной власти Запорожья Владимир Рогов.

«Проблема в чем — у нас перебита логистика между Кинбурнской косой и Алешками, а также между Алешками и Новой Каховкой. То есть надо объезжать и достаточно большой крюк делать, чтобы доставить боеприпасы и личный состав», — отметил он.

АВТОР ФОТО,35 БРИГАДА МОРСКОЙ ПЕХОТЫ Для форсирования Днепра морпехи ВСУ используют небольшие скоростные лодки. Однако десантных катеров для переправки бронетехники у Украины нет

Украинский эксперт Андрей Рыженко не исключает, что в ближайшее время россияне действительно отведут свои войска с Кинбурнской косы и прибрежной зоны Херсонщины глубже к городку Раденск (12 км к югу от Олешек).

Именно с этим, по его мнению, может быть связана «ошибочная» публикация 13 ноября заявления Минобороны РФ о «перегруппировке войск к востоку от Днепра».

Что касается Кинбурнской косы, то для Украины крайне важно деоккупировать этот песчаный участок суши, который фактически является «воротами» в порты Николаева и Херсона.

Если действительно удастся выгнать российские войска с косы, то это не только разблокирует морские пути к этим портам, но и обезопасит расположенный через пролив город Очаков от российских артобстрелов.

Однако основная задача, напоминает Рыженко, — это перерезать российские логистические маршруты из аннексированного Крыма.

«У нас сейчас достаточно удачный момент, чтобы этим путем приблизиться к Крыму и перерезать поставки. Это будет очень важно в аспекте устойчивости российской группировки в Крыму».

Правда, времени для этого плана мало, поскольку с приближением холодов и ухудшением погодных условий удерживать плацдармы в прибрежной зоне Днепра с каждым днем будет все труднее.

Что дальше?

АВТОР ФОТО,ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ «ВОЙНА БОГОВ Z» Маленький поселок Крынки почти полностью уничтожен из-за постоянных авиаударов и артиллерийских обстрелов российских войск. Однако украинцы все еще держат плацдарм. На фото — российский удар крылатыми авиабомбами 12 ноября

Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) указывают, что украинцы продолжают удерживать плацдарм в Крынках и даже смогли перебросить через Днепр бронетехнику.

Однако в последние дни российские формирования усиливают натиск на этом направлении. В частности, они вытеснили отряды ВСУ из лесопосадки на юге Крынок, а также использовали авиацию и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» для удара по населенному пункту.

Российский провоенный телеграм-канал «Рыбарь» утверждает, что 12–13 ноября украинские войска провели ротацию передовых подразделений, действующих на плацдарме. Действия ВСУ прикрывала ствольная и реактивная артиллерия на правом берегу Херсонщины, а также минометные батареи на островах посреди Днепра.

Украинский аналитик Константин Машовец обращает внимание на то, что РФ не вводит в бой здесь резервные силы, а пытается блокировать плацдарм ВСУ силами тактических групп, действующих на первой позиции главного рубежа обороны. Они атакуют со стороны соседних поселков Корсунка и Казачьи Лагеря.

Прогнозов о перспективах расширения украинского плацдарма эксперты предпочитают не делать.

Офицер ВСУ, работающий на этом направлении, заметил в разговоре с Украинской службой Би-би-си, что возможности обеспечить стабильную логистику и переправку боевой техники через Днепр пока нет.

К тому же, по его словам, вся эта операция будет иметь шанс на успех только в комплексе с наступательными действиями на других участках фронта.

В таком случае это будет сковывать возможности России маневрировать. В противном случае шансы на «прорыв в Крым» он оценивает скептически.

Олег Черныш, Украинская служба Би-би-си