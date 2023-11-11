Самые яркие фотографии о жизни в Херсоне в течение года, после освобождения от оккупации

Ровно год назад, 11 ноября 2022-го, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вошли в Херсон. До того город находился под российской оккупацией — на протяжении более чем восьми месяцев, практически с самого начала полномасштабной войны. Освобождение Херсона имело важное символическое значение для Украины: ВСУ вернули под контроль Киева единственный потерянный после 24 февраля 2022 года областной центр — и это событие с энтузиазмом встретили и украинские власти (президент Владимир Зеленский посетил город уже спустя три дня после освобождения), и местные жители (многие из которых после освобождения города вернулись в свои дома из вынужденной эмиграции). Но война для города на этом, к сожалению, не закончилась.



Весь прошедший год Херсон, который Россия в конце сентября 2022 года на бумаге аннексировала вместе со всей Херсонской областью, подвергался обстрелам российской артиллерии. От этих ударов продолжают регулярно погибать люди, а остальным приходится мириться с военными реалиями — прятаться от бомбардировок в убежищах, зависеть от гуманитарной помощи, терять жилье и оставаться без света и воды.



«Медуза» выбрала самые яркие фотографии о жизни в Херсоне в течение этого трудного года — от обнадеживающих кадров ноября 2022-го до последствий свежих разрушений, учиненных в городе российской армией.



Панорама Антоновского моста, взорванного российской армией при отступлении из Херсона на левый берег Днепра. ВС РФ разрушили объект, завершив вывод своих соединений из города. 27 ноября 2022 года

Bernat Armangue / AP / Scanpix / LETA

Военнослужащая ВСУ на въезде в Херсон в момент входа в город колонн украинской армии. 11 ноября 2022 года

Dagaz / AP / Scanpix / LETA

Житель Херсона с флагом Украины рядом с блокпостом на въезде в город. До отступления российских войск блокпост контролировался ВС РФ. 13 ноября 2022 года

AFP / Scanpix / LETA

Железнодорожное соединение украинских регионов с Херсоном было восстановлено в рекордно короткие сроки после освобождения города ВСУ. На фото — местный житель Микола Десятников встречает на вокзале свою жену Людмилу, которая вернулась домой первым же поездом. 19 ноября 2022 года

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Обстрелы города российская армия начала в первые же дни после отступления из него. На фото — пожар, вызванный ракетным ударом со стороны ВС РФ. 19 ноября 2022 года

Roman Hrytsyna / AP / Scanpix / LETA

Жители Херсона, пострадавшие при российском ракетном ударе. 24 ноября 2022 года

Bernat Armangue / AP / Scanpix / LETA

Здание, поврежденное в результате российского ракетного удара по Херсону. 24 ноября 2022 года

Bernat Armangue / AP / Scanpix / LETA

Ребенок-сирота в Херсонской областной детской клинической больнице во время отключения электричества 26 ноября 2022 года. В период оккупации персонал медицинского учреждения укрыл на его территории группу из 10 сирот в возрасте от двух месяцев до двух с половиной лет, чтобы спасти детей от принудительного вывоза в аннексированный Крым или российские регионы (в итоге, по данным украинских властей, в Россию все равно попали 46 воспитанников местного приюта — их дальнейшая судьба остается неизвестной). Заботиться о них приходилось в экстремальных условиях — не только во время отключений электричества, но и во время бомбардировок города. Медсестры в больнице иногда работали по 48 и даже 72 часа подряд. А одна из медсестер даже стала приемной матерью ребенка-сироты

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Пока некоторые жители возвращались в Херсон после его освобождения, их соседи, напротив, уезжали из города из-за российских обстрелов, нарушивших водо- и электроснабжение. На фото — женщина ожидает отправления эвакуационного поезда из Херсона, организованного властями для людей, которые нуждались в более безопасном месте жительства. 21 ноября 2022 года

Chris McGrath / Getty Images

39-летний житель Херсона Сергей варит картофель на открытом огне во дворе своего дома 24 ноября 2022 года. Вместе со своей матерью Светланой он провел в городе все восемь месяцев российской оккупации, а после освобождения Херсона ВСУ еще некоторое время вынужден был выживать в условиях отсутствия воды и электричества

Roman Pilipey / EPA / Scanpix / LETA

73-летняя жительница Херсона Светлана (мать Сергея с предыдущей фотографии) пилит дрова, чтобы развести костер и приготовить пищу. 24 ноября 2022 года

Roman Pilipey / EPA / Scanpix / LETA

При отступлении российская армия разрушила инфраструктуру Херсона. Город остался без света и воды. Водоснабжающие скважины залили бетоном. Жителям Херсона приходилось набирать воду в реке (где были обстрелы снайперов) и где придется. 18 ноября 2022 года

Ivan Antypenko / EPA / Scanpix / LETA

Жители одного из прифронтовых сел под Херсоном в очереди за гуманитарной помощью. 26 ноября 2022 года

Roman Pilipey / EPA / Scanpix / LETA

Вид на разрушенную российским снарядом стену многоэтажного жилого дома в Херсоне из пострадавшей квартиры. 20 декабря 2022 года

Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix / LETA

Жительница Херсона, получившая ранение в ходе обстрела города российскими войсками, в машине скорой помощи. 24 ноября 2022 года

Bernat Armangue / AP / Scanpix / LETA

Жительница Херсона рядом с телом мужа, который погиб в результате ракетного обстрела города российской армией 24 декабря 2022 года. Количество жертв той атаки составило пять человек, еще 20 получили ранения разной степени тяжести. Владимир Зеленский обвинил Россию в «терроре», учиняемом в Херсоне

Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix / LETA

84-летняя жительница Херсона Зоя Николаевна у подъезда дома, в котором находится ее квартира. Дом сильно пострадал при российском ракетном ударе по городу 25 января 2023 года

Nacho Doce / Reuters / Scanpix / LETA

Палата Херсонской областной детской клинической больницы, пострадавшая в ходе российской атаки на город 1 января 2023 года. ВС РФ тогда обстреляли Херсон ракетами и ударили по городским объектам иранскими дронами-камикадзе «Шахед»

Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix / LETA

Пожар в здании торгового центра в Херсоне после российского ракетного удара по городу 3 февраля 2023 года

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Бездомные собаки рядом с телом жителя Херсона, который погиб в ходе бомбардировки города ВС РФ 3 февраля 2023 года

Libkos / AP / Scanpix / LETA

Поврежденный фасад здания киноконцертного зала «Юбилейный» в Херсоне, построенного еще в советские годы. В период оккупации города российскими войсками в помещении работали штаб партии «Единая Россия» и пункт выдачи гуманитарной помощи. Фасад здания был поврежден в результате ракетного удара ВС РФ по городу в феврале 2023-го. 14 февраля 2023 года

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Жители Херсона закрывают листами ДСП витрины магазина, поврежденного в ходе российской ракетной атаки 21 февраля 2023 года. При обстреле города в тот день погибли шесть человек

Lisi Niesner / Reuters / Scanpix / LETA

В условиях обстрелов во многих домах Херсона отсутствовало электричество. На фото — местные жители заряжают свои электронные устройства на городском железнодорожном вокзале. 22 февраля 2023 года

Federico Quintana / SIPA / Scanpix / LETA

Семейная пара в автомобиле, поврежденном в результате одного из обстрелов Херсона российской армией. 14 марта 2023 года

Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

Жительница Херсона и ее собака в частном доме, поврежденном в ходе обстрела города российской армией. 18 апреля 2023 года

Aziz Karimov / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Украинский пожарный на фоне поезда, поврежденного в результате российской ракетной атаки по железнодорожному вокзалу Херсона 3 мая 2023 года

Carlos Barria / Reuters / Scanpix / LETA

Жительница Херсона вместе со своим щенком на городском железнодорожном вокзале во время эвакуации людей, потерявших жилье из-за затопления части города после подрыва дамбы Каховской ГЭС. 11 июня 2023 года

Celestino Arce Lavin / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Жительница Херсона Ирина Сокериня укрывает свою дочь Любовь при российском ракетном ударе по городу во время эвакуации населения, пострадавшего от наводнения, которое было вызвано подрывом дамбы Каховской ГЭС. 6 июня 2023 года

Felipe Dana / AP / Scanpix / LETA

Затопленный район Херсона после подрыва дамбы Каховской ГЭС. 8 июня 2023 года

Libkos / AP / Scanpix / LETA

Житель Херсона изучает повреждения, нанесенные его квартире наводнением, которое случилось после подрыва дамбы Каховской ГЭС. 21 июня 2023 года

Arthur Khanov / AFP / Scanpix / LETA

Жительница Херсона рядом со своим частным домом, разрушенным в результате российской ракетной атаки 9 июня 2023 года

Felipe Dana / AP / Scanpix / LETA

Жительница Херсона на руинах своего частного дома, разрушенного в результате российского ракетного удара 14 августа 2023 года

Alexei Sandakov / AFP / Scanpix / LETA

Житель Херсона на крыше своего частного дома, практически полностью разрушенной в ходе обстрела города ВС РФ. 30 октября 2023 года

Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Дети ожидают отъезда автобуса в ходе эвакуации из Херсона 30 октября 2023 года. В последнее время ракетные удары по городу участились — и многие семьи приняли решение временно вывезти своих детей в более безопасные регионы

Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Жительница Херсона Наталья стоит рядом со своей квартирой, разрушенной в ходе обстрела города ВС РФ 30 октября 2023 года. В результате ракетного удара погибла мать Натальи, с которой они жили вместе

Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA