Под Мариуполем обнаружили более 1500 свежих могил

Осада Мариуполя продолжалась 280 дней

Свежие спутниковые снимки свидетельствуют о появлении с конца июня 2022 года до середины октября более 1500 новых могил в районе Старого Крыма под Мариуполем, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на британский Центр информационной устойчивости.Аналитики центра подчеркивают, что не могут достоверно установить, сколько тел захоронено на этом месте, и оценивают исключительно число свежевырытых могил. Всего, по их оценкам, с начала войны на этом месте было вырыто более 4600 могил.С начала войны до 12 мая в Старом Крыму появилось около 1700 новых могил, к 29 июня число захоронений выросло еще на 1400.Жители города рассказали «Би-би-си», что видели, как назначенные Россией власти в последние месяцы извлекали тела погибших из-под обломков разрушенных зданий и увозили их для захоронения. Собеседница «Би-би-си» сообщила, что насчитала более 800 свежих могил в еще одном месте массового захоронения — в районе Виноградного под Мариуполем. Согласно фотографиям, предоставленным женщиной журналистам, на большинстве могил отмечены номер захоронения и пол умершего. Собеседница издания отмечает, что большинство тел неопознаны.Осада Мариуполя продолжалась с первых дней войны до середины мая. Последние защитники мариупольского завода «Азовсталь» сдались в плен 20 мая. Украинские власти считают, что в боях в Мариуполе погибли не менее 25000 человек, от 5000 до 7000 из которых погибли под завалами после бомбардировок, пишет «Би-би-си». ООН к июню подтвердила гибель 1348 мирных жителей в городе.В мае о расширении массовых захоронений под Мариуполем сообщала The Wall Street Journal. Речь шла о братских могилах в Старом Крыму и Виноградном. Также массовое захоронение появилось в городе Мангуш рядом с Мариуполем. The New York Times, проанализировав спутниковый снимок, сообщала о появлении около 300 могил. Помощник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждал, что там могут быть захоронены около 3 тысяч человек, городской совет предполагал, что число похороненных в Мангуше может достигать 9 тысяч.Одно из первых массовых захоронений в Украине было обнаружено в Буче после отступления из-под Киева российских сил. Из захоронения рядом с храмом Андрея Первозванного были эксгумированы 67 тел. Спутниковые снимки показывали, что братская могила появилась в Буче в то время, когда город контролировали российские силы.