Пленные бойцы Азова: сколько их, возможен ли «трибунал» и когда украинцев с Азовстали обменяют

Вот уже 10 дней (с 16 мая) идет "тихая" операция по спасению военных. Украинская сторона почти не дает официальной информации, объясняя это рисками расстроить переговоры по обмену пленными. От РФ и "ДНР" тоже идут лишь редкие медиа-вбросы. Собрав по крупицам некоторые факты, мы постарались проанализировать, что происходит с защитниками Мариуполя сейчас и какое будущее их ждет.

Сколько украинских военных с Азовстали в плену

Число бойцов, вышедших с Азовстали, украинской стороной официально до сих пор не названо. По данным же Минобороны России, у них в плену оказались около 2000 украинских военных.

И это похоже на правду, учитывая, что каждого пленного фиксируют представители Международного Комитета Красного Креста (МККК). Вряд ли бы россияне тут стали сильно привирать…

К тому же разведка Великобритании неделю назад называла примерно то же число – 1700 эвакуированных военных + часть оставшихся на заводе.

Важный момент заключается в том, что среди вышедших с Азовстали далеко не все бойцы полка "Азов". Точнее – азовцев явное меньшинство.

Весь личный состав "Азова" (два батальона спецназа, танковая рота и артдивизион) – это чуть более 1000 человек. По данным военных экспертов, учитывая большие потери, в плену у россиян оказалось максимум 200-300 азовцев. Остальные пленные – в основном, части морпехов и пограничников, объединившиеся с полком уже во время защиты Мариуполя.

Когда пройдет обмен пленными

И тут снова все в тумане. В том, что обмен рано или поздно произойдет, никто не сомневается. И об этом уже писали. Но когда это случится? По мнению военных экспертов, обмен можно было бы организовать в течение месяца-двух. Как, например, это было с пограничниками острова Змеиный. Но тут всплывает фактор "Азова", к которому у россиян "особое отношение".

Уже очевидно, что для пропагандистской шумихи Путин планирует устроить показательные суды в стиле Сталина. А судить будут "неонацистов-бандеровцев" из "Азова". Но даже для показухи нужно время, чтобы "отфильтровать виновных", состряпать "улики" и организовать шоу.

Так называемый "председатель нарсовета" так называемой "ДНР" Денис Пушилин уже заявил, что первый этап "международного трибунала" над "неонацистами" пройдет в конце лета.

Это дает основания полагать, что к тому времени наверняка случится первый обмен пленными. Путин пойдет на это специально накануне "трибунала", отдав Украине часть тех самых морпехов и пограничников с Азовстали, чтобы показать свою "человечность" на фоне иезуитского суда. А до нового года, скорей всего, обменяют остальных.

Только вот азовцев ждет особая пропагандистская игра.

Может ли быть "трибунал" в "ДНР"

Итак, Пушилин заявляет о некоем "международном трибунале". Но тут есть нюанс.

Как объясняет эксперт по международному праву, юрист Глеб Богуш, международные трибуналы создаются государствами в соответствии с международным правом. Но в данном случае нет государства! У "ДНР" нет даже признаков государства по международному праву. То есть, никаких трибуналов она создавать не может.

Сейчас, согласно международному праву, есть две конфликтующие стороны – Украина и Россия. Поэтому всю ответственность за то, что происходит с украинскими военнопленными, несет РФ, которая продолжает оставаться участником Женевских конвенций и протоколов к ним.

То есть, все эти вбросы о "трибуналах" – ни что иное, как пропагандистская шелуха для внутреннего пользователя, которому нужно показать "победу над нацизмом". Но куда может дойти эта их "победа"?

Возможен ли расстрел украинских военнопленных

Сразу отметим: в "ДНР" нет моратория на смертную казнь. То есть, теоретически расстрелы там возможны. Однако на это даже Путин вряд ли пойдет, так как убийство пленных является военным преступлением, которое в данном случае даже доказывать не придется.

В этом вопросе важную роль играет присутствие Красного Креста – как хранителя международного гуманитарного права в отношении военнопленных. Участие представителей МККК в процессе было обязательным условием с украинской стороны, так как это хотя бы какая-то гарантия того, что наших военных не будут пытать. Ведь Комитет фиксирует не только имена-фамилии, но и ранения и травмы пленных…



Представители Красного Креста обеспечивают не только безопасность мирных жителей, но и военнопленных. Фото: МККК



То есть, "трибунал" – как шоу – наверняка будет проведен. Защитники Мариуполя будут осуждены, но без пыток и расстрелов. А дальше начнется долгая история с возвращением азовцев домой.

И вот здесь может пригодиться…

Медведчук. И его роль в обмене

Вы наверняка уже начитались сообщений о том, что Путину неинтересен Медведчук – мол, отработанный материал и т.д. Но кому верить? Пропагандисту Соловьеву? Который недавно прочирикал "во все воронье горло":

Изучают возможность обмена Медведчука на азовцев! Какого на*хрен Медведчука?!



Так Соловьев отреагировал на заявление члена российской переговорной группы и депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого, который проговорился о возможности подобного обмена.

Не нужно верить крикам пропагандистов. Идет игра на публику – чтобы сбить цену на Медведчука. Мол, он нам не нужен.

На самом деле нужен! И дело не в том, что он – кум Путина. Медведчук слишком много знает и о "наших", и о "ваших". В том числе и о замешанных в бизнесе на войне со всех сторон, не только украинской или российской.

И Украина уже начала свою ответную игру, вывалив кусок показания Медведчука СБУ, прекрасно понимая, что нарушают тайну следствия. Это – сигнал: мы кое-что знаем…

Естественно, менять напрямую "кума Путина" на определенное количество азовцев никто не будет. Все пройдет тихо, под ковром. Медведчук пойдет "в нагрузку". И Россия ради него не поскупится.

Что сейчас с украинскими пленными

Командир "Азова" впервые вышел на связь после эвакуации и рассказал, что происходит с нашими бойцами. Об этом рассказала жена Дениса Прокопенко, который связался с ней по телефону.

Он сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я. Я слышала из других источников, что условия более или менее удовлетворительные, – рассказала Екатерина Прокопенко.



Она отметила, что защитников Мариуполя кормят и поят. А условия соответствуют требованиям и за этот короткий период они не подвергались насилию.



Алексей Сысоев

Креативный лидер Segodnya.ua