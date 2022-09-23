Командиры АЗОВа не знали, что их везут на обмен: детали исторической операции. ВИДЕО

Командиры "Азова" и другие руководители обороной "Азовстали" не знали, что их вскоре обменяют. Бойцы предполагали, что их везут в другую тюрьму или на очередной допрос. Об этом во время брифинга 22 сентября рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Они не знали, куда они уезжают. Думали, едут ли на этап или какие-то судилища, которые им были обещаны и были постоянно разговоры об этом на допросах", – сообщил он. "И когда мы их встретили, они спрашивали, кого еще мы обменяли. Общались с представителями Главного управления разведки о том, чтобы вернуть всех", – сказал Монастырский.



Министр добавил, что Украина продолжает работу над тем, чтобы вернуть из российского плена всех наших защитников и защитниц.









Как сообщалось, накануне Украина провела еще один обмен пленными с Россией. Нашей стране удалось вернуть 215 своих защитников, в том числе 108 бойцов полка "Азов". Россиянам выдали пророссийского политика Виктора Медведчука и 55 оккупантов.

"Всего 108 бойцов "Азова", всего 188 героев "Азовстали" и Мариуполя, 8 раненых во время российской террористической атаки в Еленовке. В общей сложности 215 героев, это воины Национальной гвардии, нашей армии, Военно-морских сил, пограничники, полицейские, теробороновцы, сотрудники СБУ и другие", – уточнил президент Владимир Зеленский.

В частности, речь идет о командирах с "Азовстали" Денисе Прокопенко ("Редис"), его заместителе Святославе Паламаре, исполняющем обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергее Волынском ("Волына"), а также об Олеге Хоменко и Денисе Шлеге.



Украина провела еще один обмен пленными с Россией. Нашей стране удалось вернуть 215 своих защитников, в том числе 108 бойцов полка "Азов".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, российской стороне отдали 55 оккупантов и "фаната России" Виктора Медведчука, который уже дал нашим правоохранителям все необходимые показания (чтобы посмотреть видео и полный список освобожденных из плена защитников, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня у нас есть 215 хороших новостей. Это победа для нашей страны, для всего нашего общества, и, самое главное, для 215 семей, которые смогут видеть своих близких в безопасности", – сказал президент.

"Всего 108 бойцов "Азова", всего 188 героев "Азовстали" и Мариуполя, 8 раненых во время российской террористической атаки в Еленовке. В общей сложности 215 героев, это воины Национальной гвардии, нашей армии, Военно-морских сил, пограничники, полицейские, теробороновцы, сотрудники СБУ и другие", – уточнил Зеленский.

Президент отметил, что ценит каждую жизнь и будет сделано все для того, чтобы вернуть всех, кто остается в российском плену. Он подчеркнул, что переговоры об обмене пленными шли долго и сложно.

О Медведчуке: "Мы обменяли одного фаната России на 200 воинов. Сначала нам предлагали вернуть 50 наших людей на одного из тех, кто оставался в СИЗО СБУ. Мы говорили, настаивали, и число 50 возросло до 200. Я считаю, это хороший результат. Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко. Он прошел все следственные действия, Украина получила от него все, что необходимо для установления правды в рамках уголовных производств".

О командирах и договоре с Эрдоганом

"Помимо 200 воинов, мы вернули 5 боевых командиров, за которых пришлось побороться больше всего и дольше всего. Им грозило самое жестокое... 5 супергероев. В обмен мы отдали 55 тех, кто не заслуживает ни жалости, ни сочувствия... Тех, кто воевал против Украины, и тех, кто предал Украину. Тех, кто нам точно не нужен. Украина договорилась с Турцией, я говорил об этом с президентом Эрдоганом, что 5 наших командиров будут находиться в полной безопасности, комфортных условиях и под личной протекцией президента Турции до конца войны. Но мы обеспечим их семьям возможность с ними видеться".

Речь идет о командирах с "Азовстали" Денисе Прокопенко ("Редис"), Сергее Волынском ("Волына"), исполняющем обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Святославе Паламаре, а также об Олеге Хоменко и Денисе Шлеге.