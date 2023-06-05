Российский подполковник Роман Веневитин попал в плен к «вагнеровцам». Его избили и записали видео

Владелец российской частной военной компании "Вагнер", признанной в мире преступной организацией, Евгений Пригожин унизил и опустил российскую армию так, как этого в России не делал никто. Такого ещё не было в истории современных войн ни в одной стране мира. Об этом пишет военный корреспондент Юрий Бутусов.Как нам стало известно, вагнеровцы захватили в плен командира бригады 72-й бригады ВС РФ подполковника Романа Веневитина. Разоружили вместе с его солдатами, жестко избили российского комбрига, сломали ему нос, и после этого заставили записать видео, что он обстрелял машину ЧВК Вагнер по причине «личной неприязни».Перед публикацией видео пресс-служба Пригожина выложила рапорт, из которого следует, что 17 мая в районе села Семигорье под Бахмутом «вагнеровцы» попали под обстрел подразделений Минобороны РФ. В рапорте также утверждается, что российские военные минировали дороги в тылу ЧВК Вагнера. 2 июня об этом рассказывал Евгений Пригожин.В ходе перестрелки был поврежден автомобиль «Урал», после чего наемники ЧВК «приняли ответные меры к устранению агрессии и задержанию» военнослужащих МО РФ, в том числе и их командира бригады в звании подполковника."Я думаю, что Пригожин лжёт и пытается прикрыть свою ответственность за скандал. Веневитин совершенно не выглядит пьяным. Очевидно, Пригожин решил в очередной раз показать российским военным, что они обязаны выполнять его требования, иначе он их показательно уничтожит и ему за это ничего не будет. Да, это полная деморализация, раз Минобороны РФ такое терпит - значит, российские офицеры и генералы это жалкие терпилы, которые боятся заступиться за своих. Моральные амебы, которые держатся за власть", - пишет Бутусов.Бутусов предложил российским офицерам, чтобы избежать пыток и насилия в плену Вагнера, по возможности сдаваться ВСУ. В украинском плену не бьют, кормят, дают звонить домой маме, обмен гарантирован.