Сеть облетело фото горы трупов «вагнеровцев» – Пригожин вне себя от ярости: «Их должно было быть в 5 раз меньше»

"Никаких шагов по выдаче боеприпасов не сделано. В чем проблема, объясняю.... Это ребята, погибшие вчера из-за снарядного голода. Их должно было быть в 5 раз меньше", - говорит Пригожин, показывая фото трупов и записывая видео.

Лидер российской террористической организации ЧВК Вагнер Евгений Пригожин показал десятки трупов, которых украинские военные "задвухсотили" всего за последние сутки.Так называемый "повар Путина", учредитель российского НВФ "Группа Вагнера" Евгений Пригожин сегодня 22 февраля 2023 выставил в Интернет шокирующее фото огромного количества мертвых тел.Главарь наемников пожаловался на нехватку боеприпасов, обвинив во всех "смертных грехах" российское командование. По его словам, столь громадные потери среди вагнеровцев за 1 день произошли из-за нехватки боеприпасов.

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Пригожин объявил "войну" Шойгу, обвинив его в ликвидации "Вагнера"

"Начальник Генштаба и министр обороны раздают направо и налево команды, (...) чтобы ЧВК "Вагнер" не только боеприпасов не давать, но и не помогать авиатранспортом. Сейчас пришла информация, что вычеркнули получение саперных лопаток… Идет просто прямое противодействие, попытка уничтожить ЧВК "Вагнер"", - заявил Пригожин.

"Кучка околовоенных функционеров решила, что народ будет погибать тогда, когда им удобно… Они сидят хихикают у себя в кабинетах и пытаются крутить интриги… У меня вариантов нет! Я иду до конца! У меня люди пачками гибнут, потому что какие-то странные люди принимают решения, жить им, или не жить... Это требование! Боеприпасы дайте!” - кричал в истерике Пригоржин.

Ранее сообщалось, что между кадровыми российскими военачальниками и основателем ЧВК "Вагнер" давно назревал конфликт. Пригожин обвиняет руководство ВС РФ в том, что его людей подставляют и специально затягивают со снабжением, чтобы тех больше "утилизировали"."Война" между ЧВК "Вагнер" и военным руководством РФ набирает обороты. Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин обвинил в уничтожении своей группировки начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. Его эмоциональное заявление 21 февраля было распространено через Telegram.Пригожин, судя по всему, срывается с поводка. Он публично обвинил военное руководство в прекращении снабжения "Вагнера", который лбом штурмует украинский Бахмут. В выражениях главарь ЧВК не стеснялся.Примечательно, что ранее "Вагнеру" запретили вербовку заключенных в российских тюрьмах. Это произошло вскоре после отставки Сергея Суровикина с должности командующего оккупационной группировкой РФ в Украине, на которого Пригожин делал ставку. Теперь главарь ЧВК стремительно теряет влияние.В своем обращении Пригожин откровенно говорил о тяжелых потерях своей группировки в лобовых штурмах Бахмута. Он обвинял в "измене родине" и Герасимова, и Шойгу за прекращение снабжения.Отметим, что, по данным основателя Gulagu.NET Осечкина, Пригожин вместе с Суровикиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым осенью прошлого года сговорились, чтобы оказывать влияние на Путина. Их затея была разоблачена. Теперь он ожидает скорой ликвидации главаря ЧВК.Новый виток конфликта прокомментировал в своем канале в Telegram экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза. Он посчитал это хорошим знаком. "Это орейро!!! Я считаю, что это прекрасно! Истерика Пригожина о том, что Генштаб РФ помогает утилизировать "Вагнер", мне понравилась. Пусть этот жабогадюкинг не заканчивается никогда", - написал политик.