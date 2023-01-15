Командир ЧВК Вагнер Андрей Медведев сбежал в Норвегию и готов дать показания против Пригожина. ВИДЕО

Медведев вступил в ЧВК «Вагнер» в июле 2022 года. По прибытии в Луганскую область он был назначен на должность командира 1-го отделения 4-го взвода 7-штурмового отряда наемников. Воевал против ВСУ под Бахмутом.

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Медведев рассказал о 10 казнях в ЧВК Вагнер

После признаний Медведева задержали и теперь ему самому может грозить расправа, об этом пишут Gulagu.Net и The Insider, которые поговорили с бывшим наемником до задержания.

Медведев заявил, что убитый кувалдой заключённый Нужин служил в его подразделении: «Он приехал из колонии, я лично его заводил на позицию, когда он перешел на другую сторону. Меня в тот день контузило, и меня эвакуировали в госпиталь. На следующий день приезжали эсбэшники и задавали мне вопросы касательно данного персонажа».

В интервью журналистам Медведев заявил, что знает о десяти случаях, когда казнили вагнеровцев, отказавшихся участвовать в боевых действиях. На нескольких расстрелах он присутствовал лично. По словам бывшего вагнеровца, двое из десяти казненных, о которых ему известно, не были бывшими заключенными.

«Они получили ранения и поехали в госпиталь под Первомайском, и оттуда попытались сбежать. Их взяли на границе, на блокпосте. Приехала группа МЕД — и их расстреляли». По данным Медведева, группа МЕД — отдельное подразделение при службе безопасности ЧВК Вагнера.

«Они занимаются обнулением: забирают парней и убивают либо публичным способом, либо непубличным, как с Нужиным было», — рассказал он.

Сначала Медведев сообщил The Insider, что его преследует ЧВК Вагнера. Позже, 15 декабря, ресурс Gulagu.Net опубликовал новость о том, что Медведева уже задержали полицейские: «Утром 15 декабря нам поступила информация о том, что Андрея Медведева задержали сотрудники МВД для передачи в руки СБ Евгения Пригожина».

Сейчас Медведев готов дать показания против Евгения Пригожина и рассказать о массовых внесудебных казнях.Экс-командир убитого кувалдой Нужина из отряда ЧВК “Вагнер” Андрей Медведев рассказал о десяти казнях в ЧВК за отказ воевать