ЧВК Вагнер снова вербует зеков на войну в Украину, но желающих ехать в десятки раз меньше

Вербовщики ЧВК "Вагнер" снова объезжают российские колонии, как уже делали летом и весной, и предлагают заключенным поехать воевать в Украину, пишет "Медиазона" (в России издание признано "иноагентом").

По данным издания, зимой вербовщики ЧВК "Вагнер" снова начали объезжать те колонии, в которых уже набирали добровольцев ранее, но теперь это делает не лично основатель группы, а его представители.

Желающих поехать воевать теперь в десятки раз меньше, чем во время первой волны вербовки: если тогда "вагнеровцам" удавалось завербовать из одной колонии несколько сотен заключенных, то теперь на войну соглашается ехать едва ли несколько десятков.

Заключенные, пишет издание, уже не верят обещаниям "вагнеровцев", а новости в СМИ и разговоры с уже уехавшими в Украину убедили их в том, что ситуация на фронте отличается от той, какую описывают вербовщики.

"Последний раз [в конце прошлого года] связывался человек, который находится под Бахмутом. Он сказал, что жалеет, что поехал туда. Говорил, что 20% живые из тех, которые отсюда уехали", - рассказал "Медиазоне" заключенный одной из уральских колоний.

На фоне неудач "вагенровцев" с вербовкой в колониях в СМИ, подконтрольных Пригожину, стали появляться материалы о выживших на войне заключенных, которые якобы уже вернулись домой.

В одном из последних таких сюжетов, опубликованных на РИА ФАН, сидящие в автобусе мужчины практическими одними и теми же словами говорят корреспонденту, что собираются обратно на фронт.

О массовой вербовке заключенных на войну в Украине, которую проводит ЧВК "Вагнер" в российских колониях, стало известно в июле прошлого года, а затем это подтвердили и в самой структуре. Пригожин обещал денежное вознаграждение и помилование тем, кто отслужит 6 месяцев по контракту, но грозил расстрелом за дезертирство.

В ноябре в соцсетях появилось видео, на котором бывшего заключенного Евгения Нужина, завербованного ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, забивают кувалдой по голове . До этого украинские журналисты опубликовали интервью с попавшим в плен Нужиным - в нем он говорил, что сдался добровольно, потому что хотел сражаться на стороне Украины. Но в итоге Нужин попал под обмен пленными.

Собеседники Би-би-си тогда прогнозировали, что после публикации видео с казнью Нужина, желающих присоединиться к этой структуре станет меньше.