Вагнеровец рассказал CNN о наемнике, которого заставили выкопать себе могилу и расстреляли из-за отказа идти на штурм

Пленные россияне говорили о массовой гибели завербованных в ЧВК. Тех, кто отказывался идти на штурм, убивали сами вагнеровцы, утверждают пленные.

"Один человек остался на позиции, он очень испугался, это был его первый штурм. Мы получили приказ бежать вперед. Но этот парень спрятался под деревом и отказался. Об этом доложили командованию - и все. Его отвели на 50 метров от базы. Он выкопал себе могилу, а потом был расстрелян",— рассказал один из собеседников CNN

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Его сослуживец говорит, что убийство "отказников" было правилом в ЧВК "Вагнер": "Нашему командиру сказали, что если кто-то струхнет, его придется ликвидировать. И если бы мы не смогли устранить его, нас бы устранили за то, что мы не смогли его устранить".

Бывшие наемники пожаловались, что основатель ЧВК Евгений Пригожин обманул их. "Он ничего не говорил об опасности", — сказал один из бойцов. Они полагали, что будут воевать с иностранными наемниками: "Мы не думали, что там кто-то остался в украинской армии. Мы думали, что они покинули страну".





Агентство CNN взяло интервью у двух бойцов ЧВК "Вагнер", которые попали в украинский плен. Они рассказали о наемнике, которого заставили выкопать себе могилу и расстреляли из-за отказа идти на штурм.