«Он был творческой натурой, занимался резьбой по кости, работал в ювелирной мастерской. Близкие вспоминают Сергея как удивительно неординарного человека, любящего жизнь. Он был честным человеком. Правда для него — это главное. Всегда откликался на чужую беду, помогал слабым и нуждающимся, — заявил на похоронах Сергея Молодцова, представитель серовской администрации.

Убийца вступил в ЧВК, когда отбывал срок в колонии. Он сидел за убийство матери. В 2017 году, мужчина жил у пожилой матери, много пил и забил ее до смерти, нанеся руками и ногами не менее шести ударов в область головы. Ударами он сломал матери челюсть, плечо, разбил лицо и голову. Свою вину на суде Сергей Молодцов отрицал, утверждая, что пенсионерка случайно упала сама.

Вот такие конченые мрази теперь Герои России которых хоронят с почестями. Еще и парту памяти в школе поставят, чтобы детям было с кого брать пример. Других героев в путинской России не осталось.

В Серове Свердловской области похоронили 46-летнего заключенного Сергея Молодцова, погибшего на войне в Украине. В 2017 году он получил 10 лет колонии за то, что после дословно-усрочного освобождения из колонии до смерти избил мать, когда вернулся пьяный домой.