«Сколько могил - не сосчитать». Огромное кладбище «Вагнеровцев» в Краснодарском крае. ВИДЕО

Z-каннибалы в экстазе. Они требуют гнать на смерть еще больше своих сограждан. Еще больше трупов мобилизованных. Еще больше кладбищ: «Давай, Путин, воюй по-настоящему! Чтоб целыми составами груз-200 шел. Новое кладбище - в каждый город!»

В конце за все это каннибалы в лучшем случае получат дымящиеся руины, оставшиеся от очередного разрушенного украинского города, которые в будущем все равно придется отдать. А в худшем - не получат даже руин.

Видео: кладбище «вагнеровцев»

«Сколько людей погибло! Сколько могил - не сосчитать. И все погибшие: конец 2022 - начало 2023 года». - плачущая женщина из России снимает на видео огромное кладбище наемников ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе Краснодарского края. Сотни свежих могил - это результат лобовых штурмов украинского города Бахмута.