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Главная » Новости » Общество » 2023 » Март » 27 » 08:59:20

«Сколько могил - не сосчитать». Огромное кладбище «Вагнеровцев» в Краснодарском крае. ВИДЕО

Сегодня, 09:10:20 189 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Сколько могил - не сосчитать». Огромное кладбище «Вагнеровцев» в Краснодарском крае. ВИДЕО

«Сколько людей погибло! Сколько могил - не сосчитать. И все погибшие: конец 2022 - начало 2023 года». - плачущая женщина из России снимает на видео огромное кладбище наемников ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе Краснодарского края. Сотни свежих могил - это результат лобовых штурмов украинского города Бахмута. 
 
Z-каннибалы в экстазе. Они требуют гнать на смерть еще больше своих сограждан. Еще больше трупов мобилизованных. Еще больше кладбищ: «Давай, Путин, воюй по-настоящему! Чтоб целыми составами груз-200 шел. Новое кладбище - в каждый город!»
 
В конце за все это каннибалы в лучшем случае получат дымящиеся руины, оставшиеся от очередного разрушенного украинского города, которые в будущем все равно придется отдать. А в худшем - не получат даже руин. 
 
 

Видео: кладбище «вагнеровцев»

 
Тэги: ЧВК, Краснодар, россия, кладбище, Вагнер
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