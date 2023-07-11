В Краснодаре убит капитан подводной лодки Ржицкий, который наносил ракетные удары по Виннице

Убийство в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого стало первым известным случаем, когда участвовавшего в войне с Украиной высокопоставленного российского офицера убивают не на фронте, а в глубоком российском тылу. Ранее Ржицкий был командиром подлодки «Краснодар», наносившей удары по Украине.
Об убийстве Ржицкого сообщил телеграм-канал Shot, позже информацию подтвердили в администрации Краснодара. По данным канала, офицера подкараулили на пробежке около спорткомплекса «Олимп» и четыре раза выстрелили ему в грудь и спину.
- Ржицкий использовал приложение Strava, в котором в том числе можно выкладывать маршруты пробежек. Как пишет телеграм-канал Baza, убийца мог выследить офицера именно по этому приложению. По данным Baza, подозреваемый попал на камеры наблюдения, полиция разыскивает мужчину 30-40 лет.
- Главное управление разведки Минобороны Украины 10 июля опубликовало новость об убийстве Ржицкого. В публикации в том числе содержался ряд ранее неизвестных деталей убийства: в разведке в том числе заявили, что убийство произошло около шести утра, убийца совершил семь выстрелов , а в парке было безлюдно из-за дождя. При этом ответственность за убийство офицера ГУР на себя не взяло.
- Ржицкий — капитан второго ранга, ранее командовал подводными лодками «Алроса» и «Краснодар». Украинские СМИ утверждали, что он мог быть причастен к удару крылатыми ракетами по Виннице 14 июля 2022 года, в результате которого погибли 27 человек.
- Когда точно Ржицкий перестал командовать подлодкой «Краснодар», неизвестно. Из сохраненной версии страницы администрации Краснодара следует, что в январе 2022 года он еще не работал в отделе по мобилизационной работе. Более поздних архивных версий страницы нет. Сейчас на сайте администрации Ржицкий есть, он указан как заместитель начальника отдела по мобилизационной работе.
- Судя по сервису Strava, Ржицкий стал регулярно бегать в Краснодаре в октябре. До этого он бегал и ездил на велосипеде в основном в Севастополе, также он загружал в сервис пробежки из Новороссийска. В одной из публикаций за сентябрь после пробежки он жаловался на то, что работающие в Севастополе глушилки GPS исказили его путь.
В России произошли как минимум три атаки на тех, кого можно назвать пропагандистами войны. В августе прошлого года в результате взрыва автомобиля была убита Дарья Дугина, дочь ультраправого философа Александра Дугина. The New York Times со ссылкой на источники в разведывательных службах США писала (), что к убийству Дугиной причастны украинские власти, а настоящей целью мог быть ее отец. Весной этого года в Петербурге в результате взрыва в кафе был убит военкор Владлен Татарский, а в Нижегородской области произошло покушение на окупанта Захара Прилепина. Москва обвинила во всех атаках Киев, украинские официальные лица свою причастность не подтверждали.