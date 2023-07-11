В Краснодаре убит капитан подводной лодки Ржицкий, который наносил ракетные удары по Виннице

Убийство в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого стало первым известным случаем, когда участвовавшего в войне с Украиной высокопоставленного российского офицера убивают не на фронте, а в глубоком российском тылу. Ранее Ржицкий был командиром подлодки «Краснодар», наносившей удары по Украине.

Об убийстве Ржицкого сообщил телеграм-канал Shot, позже информацию подтвердили в администрации Краснодара. По данным канала, офицера подкараулили на пробежке около спорткомплекса «Олимп» и четыре раза выстрелили ему в грудь и спину.

Ржицкий использовал приложение Strava, в котором в том числе можно выкладывать маршруты пробежек. Как пишет телеграм-канал Baza, убийца мог выследить офицера именно по этому приложению. По данным Baza, подозреваемый попал на камеры наблюдения, полиция разыскивает мужчину 30-40 лет.

Главное управление разведки Минобороны Украины 10 июля опубликовало новость об убийстве Ржицкого. В публикации в том числе содержался ряд ранее неизвестных деталей убийства: в разведке в том числе заявили, что убийство произошло около шести утра, убийца совершил семь выстрелов , а в парке было безлюдно из-за дождя. При этом ответственность за убийство офицера ГУР на себя не взяло.

Ржицкий — капитан второго ранга, ранее командовал подводными лодками «Алроса» и «Краснодар». Украинские СМИ утверждали, что он мог быть причастен к удару крылатыми ракетами по Виннице 14 июля 2022 года, в результате которого погибли 27 человек.

Когда точно Ржицкий перестал командовать подлодкой «Краснодар», неизвестно. Из сохраненной версии страницы администрации Краснодара следует, что в январе 2022 года он еще не работал в отделе по мобилизационной работе. Более поздних архивных версий страницы нет. Сейчас на сайте администрации Ржицкий есть, он указан как заместитель начальника отдела по мобилизационной работе.

Судя по сервису Strava, Ржицкий стал регулярно бегать в Краснодаре в октябре. До этого он бегал и ездил на велосипеде в основном в Севастополе, также он загружал в сервис пробежки из Новороссийска. В одной из публикаций за сентябрь после пробежки он жаловался на то, что работающие в Севастополе глушилки GPS исказили его путь.



В России произошли как минимум три атаки на тех, кого можно назвать пропагандистами войны. В августе прошлого года в результате взрыва автомобиля была убита Дарья Дугина, дочь ультраправого философа Александра Дугина. The New York Times со ссылкой на источники в разведывательных службах США писала (), что к убийству Дугиной причастны украинские власти, а настоящей целью мог быть ее отец. Весной этого года в Петербурге в результате взрыва в кафе был убит военкор Владлен Татарский, а в Нижегородской области произошло покушение на окупанта Захара Прилепина. Москва обвинила во всех атаках Киев, украинские официальные лица свою причастность не подтверждали.