Убит блогер Владлен Татарский. Его взорвали в кафе Пригожина в Санкт-Петербурге. ВИДЕО

В воскресенье, 2 апреля 2023, российский пропагандист Владлен Татарский (биография) погиб после взрыва в Санкт-Петербурге, сообщают российские СМИ.

По данным пропагандистов, взрыв произошел в кафе «Street Food Bar № 1» (Университетская наб., 25, Санкт-Петербург) , где, предварительно, происходил творческий вечер Татарского. Из-за этого по меньшей мере один человек погиб, еще 16 получили ранения.



Как пишет «Фонтанка», раньше кафе, в котором произошел взрыв, принадлежало Евгению Пригожину, здесь в выходные собирается дискуссионный клуб «Кибер Z фронт».



Предварительно, бомбу на встречу с военкором пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку и подарила Татарскому. Взрывчатка, по словам собеседника «Фонтанки», была размером с кусок мыла и без проблем поместилась в статуэтку. Об этом же рассказала одна из гостей Z-вечера в Петербурге:

«Было под 100 человек. Одна за столиком сидела некая Настя, говорит: я художница, хотела делать героику СВО, но это непросто. Поэтому я сделала ваш бюст пока только. Он в гардеробе. Идет туда, берет большую коробку, отдает ему, там что-то позолоченное. Он шутит - мол, надеюсь, вы не сделали меня толстым. Говорит спасибо, ставит рядом. Она садится на свое место, проходит минуты три. Взрыв, хлопок, пламя, все бегут. "Настя", казалось, не ушла заранее».







Видео из кафе, где проходил творческий вечер Татарского

МВД подтвердило смерть Владлена Татарского. Тем временем РЕН-ТВ показывает кадры вручения Татарскому статуэтки, в которой, предположительно, могла быть спрятана бомба.