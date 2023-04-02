Убит блогер Владлен Татарский. Его взорвали в кафе Пригожина в Санкт-Петербурге. ВИДЕО

|Главная » Новости » Происшествия » 2023 » Апрель » 2 » 18:03:08
В воскресенье, 2 апреля 2023, российский пропагандист Владлен Татарский (биография) погиб после взрыва в Санкт-Петербурге, сообщают российские СМИ.
По данным пропагандистов, взрыв произошел в кафе «Street Food Bar № 1» (Университетская наб., 25, Санкт-Петербург) , где, предварительно, происходил творческий вечер Татарского. Из-за этого по меньшей мере один человек погиб, еще 16 получили ранения.
Как пишет «Фонтанка», раньше кафе, в котором произошел взрыв, принадлежало Евгению Пригожину, здесь в выходные собирается дискуссионный клуб «Кибер Z фронт».
Предварительно, бомбу на встречу с военкором пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку и подарила Татарскому. Взрывчатка, по словам собеседника «Фонтанки», была размером с кусок мыла и без проблем поместилась в статуэтку. Об этом же рассказала одна из гостей Z-вечера в Петербурге:
«Было под 100 человек. Одна за столиком сидела некая Настя, говорит: я художница, хотела делать героику СВО, но это непросто. Поэтому я сделала ваш бюст пока только. Он в гардеробе. Идет туда, берет большую коробку, отдает ему, там что-то позолоченное. Он шутит - мол, надеюсь, вы не сделали меня толстым. Говорит спасибо, ставит рядом. Она садится на свое место, проходит минуты три. Взрыв, хлопок, пламя, все бегут. "Настя", казалось, не ушла заранее».